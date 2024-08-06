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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Приложение Nvidia App получило масштабное обновление: настройки RTX Video Super Resolution и RTX Video HDR теперь тоже тут
Вскоре эта программа соберёт полный набор «фич» от Nvidia Control Panel, GeForce Experience и RTX Experience.

Компания Nvidia продолжает совершенствовать свое новое приложение, призванное объединить набор функций и возможностей от Nvidia Control Panel, GeForce Experience и RTX Experience. Свежий апдейт добавил ряд важных программных новшеств, среди которых внимания достойны настройки дисплея, управление технологией масштабирования RTX Video Super Resolution и RTX Video HDR для улучшения качества видео, сортировка приложений, расширенная локализация и многое другое.

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Теперь в разделе «Система» появилась вкладка, посвященная настройкам дисплея. Здесь пользователи могут изменять частоту обновления, ориентацию и разрешение экрана. Правда, пока доступны не все функции, присутствовавшие в Nvidia Control Panel. В Nvidia обещают добавить их в будущих версиях. Речь идет о настройках G-SYNC, поддержке нескольких мониторов, пользовательских разрешений и т. д.

Еще одно важное новшество — возможность настройки RTX Video. Появились ползунки для управления HDR, позволяющие преобразовывать SDR-видео в HDR в режиме реального времени. Пользователи могут настраивать пиковую яркость, уровень серого, контрастность и насыщенность. Подробная информация о работе с этими параметрами представлена в базе знаний Nvidia.

Кроме того, разработчики добавили сортировку и фильтрацию приложений, а также расширили список поддерживаемых языков. В наложении статистики теперь отображается минимальный FPS за 1% времени.

Бета-версия приложения Nvidia доступна для ПК под управлением Windows 10 или 11 с видеокартами, начиная с серии GTX 800, и требует наличия драйвера Nvidia GeForce 551.52 или более поздней версии. Загрузить приложение можно на официальном сайте Nvidia.

Важно отметить, что программа находится в стадии бета-тестирования, поэтому пока не может полностью заменить другие приложения Nvidia для Windows. Однако компания планирует завершить процесс миграции к концу текущего года и активно работает над поддержкой нескольких мониторов для RTX HDR. Подробная информация об обновлении приложения Nvidia представлена на официальном сайте компании.

#nvidia #nvidia app
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