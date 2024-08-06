Разработчикам других браузеров на заметку, так сказать.

В последних бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia Apple представила новую функцию Safari — Distraction Control («Контроль отвлечений»). Новинка, доступная пока только разработчикам и участникам программы бета-тестирования, позволяет скрывать на веб-страницах элементы, которые пользователи считают раздражающими.

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С помощью Distraction Control можно скрыть всплывающие окна с предложениями принять cookie, баннеры с призывами к регистрации, автоматически воспроизводящиеся видео и другие отвлекающие элементы. Функция встроена в меню страницы в поле умного поиска Safari. Чтобы активировать её, достаточно выбрать опцию «Скрыть отвлекающие элементы». Для обратного отображения предусмотрена опция "Показать скрытые элементы".

Distraction Control не блокирует рекламу, хотя позволяет временно скрыть её на странице. При обновлении страницы рекламные объявления появятся снова. Также важно учитывать, что скрытые с помощью Distraction Control элементы не синхронизируются между устройствами.

Важно отметить, что Distraction Control не принимает решения за пользователя, а лишь предоставляет ему дополнительные возможности для настройки отображения веб-страниц. Функция не отправляет запросы на принятие или отклонение файлов cookie, а действует так, как будто пользователь сделал это вручную.

Появление Distraction Control — знаковый шаг в сторону более "чистого" и дружелюбного интернет-пространства, какое оно видится уже самой Apple. Не исключено, что в будущем аналогичные функции появятся и в других браузерах.