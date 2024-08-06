И перераспределит занимавший её персонал между другими представительствами X.

По информации Bloomberg, ссылающейся на официальную рассылку сотрудникам социальной сети X, в её истории скоро будет перевёрнута очередная важная страница. Нынешний собственник компании в лице Илона Маска (Elon Musk) распорядился упразднить штаб-квартиру в Сан-Франциско, а сокращаемых сотрудников перевести в подразделения в Сан-Хосе и Пало-Альто.

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Источник изображения: Bloomberg, David Paul Morris

Впрочем, данные изменения затронут не более 120 человек, поскольку здание калифорнийской штаб-квартиры бывшей Twitter в последнее время почти пустовало, а компания X пыталась найти арендаторов на свободные площади. Не так давно Маск заявил о своих намерениях перенести штаб-квартиру социальной сети в Техас, как он уже поступил ранее с Tesla. С властями Калифорнии миллиардера связывают давние неприязненные отношения, да и налогов он в Техасе платит гораздо меньше благодаря разнице в региональном законодательстве.