И старается больше арендовать мощностей, чем создавать свои.

Выступая на квартальной отчётной конференции, руководители Apple, как отмечает CNBC, вынуждены были признать, что со второго календарного квартала компания начала увеличивать расходы на развитие инфраструктуры для систем искусственного интеллекта, но фактически скромной остаётся как динамика этого роста, так и абсолютные значения затрачиваемых сумм.

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Источник изображения: Apple

В прошлом квартале Apple направила на покупку недвижимости и оборудования $2,15 млрд. Это на 3% больше итогов аналогичного периода прошлого года, и на 8% больше в последовательном сравнении. Однако, на фоне конкурентов такие затраты кажутся смехотворными, особенно если учесть, что не вся указанная сумма была направлена именно на развитие инфраструктуры ИИ.

Для сравнения, Microsoft в прошлом квартале увеличила капитальные затраты на 55% до $13,87 млрд. Материнская компания Google, Alphabet, подняла профильные расходы сразу на 91% до $13,19 млрд, а признанная в РФ экстремистской организацией Meta Platforms увеличила свои капитальные затраты на 31% до $8,3 млрд. При этом глава и основатель последней Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) видит угрозу в потенциальном доминировании кого-то из конкурентов, включая Apple, в новом зарождающемся сегменте рынка, а потому считает, что лучше рисковать миллиардами долларов инвестиций, чем пытаться их сэкономить и в итоге отстать от соперников на десять или пятнадцать лет.

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) пояснил, что компания придерживается гибридного подхода к построению вычислительной инфраструктуры для ИИ, а потому заметную часть капитальных затрат несут её партнёры, которые предоставляют серверные мощности ей в аренду. Это как раз компании Alphabet, Amazon и Microsoft. Впрочем, Apple в дальнейшем планирует создавать и собственные вычислительные центры, обрабатывающие запросы систем искусственного интеллекта. Не исключено, что в их составе появятся процессоры Apple собственной разработки, а пока компания полагается на компоненты Google, избегая более дорогих решений NVIDIA.