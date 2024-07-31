Научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN будет признана в России запрещённой.

Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN, предназначенная для обхода блокировок, будет признана в России запрещённой.

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Сейчас действует приказ Роскомнадзора от 1 марта 2024 года, согласно которому на научную информацию о способах обхода блокировок не распространяются критерии включения в реестр запрещённых ресурсов. В новой редакции приказа предлагается уточнить, что данное исключение не распространяется на информацию о VPN-сервисах, которые используются для доступа к заблокированным ресурсам.

По мнению Роскомнадзора, публикация такой информации подпадает под действие закона «Об информации» №149, который запрещает распространение сведений о способах обхода блокировок.

Исключение будет сделано только для научных материалов о VPN-сервисах, предназначенных для обеспечения защищённого удалённого доступа к информационным ресурсам и обмена данными. Как подчёркивается в документе, такие VPN используются государственными органами, коммерческими компаниями, финансовыми организациями и не предназначены для обхода блокировок.

Общественное обсуждение проекта приказа, опубликованного 30 июля на портале проектов нормативных правовых актов, продлится до 5 августа. В случае его принятия документ вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.