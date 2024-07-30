Годовая подписка обойдётся в 4500 долларов за каждый используемый GPU.

Nvidia представила ряд обновлений для своего программного обеспечения, направленных на упрощение внедрения генеративного ИИ в различных отраслях. Ключевым элементом новой стратегии компании стали Nvidia Inference Micro Services (NIMs) – это программные пакеты, берущие на себя решение множества логистических задач, связанных с внедрением ИИ для конкретных целей.

реклама

Генеративный ИИ, лежащий в основе чат-ботов, систем распознавания голоса и других форм взаимодействия человека с компьютером, зачастую требует сложной настройки аппаратного и программного обеспечения. Nvidia предлагает компаниям готовое решение, избавляя их от необходимости содержать штат высококвалифицированных специалистов. По крайней мере, так заявляется.

Презентация новинок состоялась на конференции Siggraph в Денвере. Глава Nvidia Дженсен Хуанг, выступая перед аудиторией, указал на важность массового внедрения ИИ в экономику.

Новые программные продукты и сервисы Nvidia входят в состав пакета Nvidia AI Enterprise, годовая подписка на который обойдётся в 4500 долларов за каждый используемый графический процессор. Продукты оптимизированы для работы на оборудовании Nvidia.

«Nvidia NIM — это комплексное решение для развёртывания генеративного ИИ, максимально упрощённое для разработчиков, но при этом готовое к работе с большими данными», — отметила Кари Бриски, вице-президент Nvidia по разработке программного обеспечения для ИИ и высокопроизводительных вычислений.

На сегодняшний день в рамках Nvidia NIM доступно около 100 готовых микросервисов. Например, Getty Images уже использует решения Nvidia для улучшения генерации изображений высокого разрешения. Shutterstock запускает генератор трёхмерных изображений Edify, способный реагировать на текстовые и графические запросы.

В Nvidia отмечают, что большинство ИИ-решений сегодня используются «белыми воротнничками» для решения узкоспециализированных цифровых задач. Чтобы сделать генеративный ИИ более массовым, Nvidia предлагает программное обеспечение и сервисы, открывающие новые возможности для широкого круга пользователей. К примеру, разработчики, создающие виртуальные миры для гарнитуры Apple Vision Pro, смогут воспользоваться инструментами Nvidia для обучения роботов более «человечному» поведению, не вдаваясь в ручную настройку всех параметров.