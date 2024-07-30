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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Nvidia представила NIM — набор программных пакетов и сервисов, направленных на внедрение ИИ для конкретных целей
Годовая подписка обойдётся в 4500 долларов за каждый используемый GPU.

Nvidia представила ряд обновлений для своего программного обеспечения, направленных на упрощение внедрения генеративного ИИ в различных отраслях. Ключевым элементом новой стратегии компании стали Nvidia Inference Micro Services (NIMs) – это программные пакеты, берущие на себя решение множества логистических задач, связанных с внедрением ИИ для конкретных целей.

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Генеративный ИИ, лежащий в основе чат-ботов, систем распознавания голоса и других форм взаимодействия человека с компьютером, зачастую требует сложной настройки аппаратного и программного обеспечения. Nvidia предлагает компаниям готовое решение, избавляя их от необходимости содержать штат высококвалифицированных специалистов. По крайней мере, так заявляется.

Презентация новинок состоялась на конференции Siggraph в Денвере. Глава Nvidia Дженсен Хуанг, выступая перед аудиторией, указал на важность массового внедрения ИИ в экономику.

Новые программные продукты и сервисы Nvidia входят в состав пакета Nvidia AI Enterprise, годовая подписка на который обойдётся в 4500 долларов за каждый используемый графический процессор. Продукты оптимизированы для работы на оборудовании Nvidia.

«Nvidia NIM — это комплексное решение для развёртывания генеративного ИИ, максимально упрощённое для разработчиков, но при этом готовое к работе с большими данными», — отметила Кари Бриски, вице-президент Nvidia по разработке программного обеспечения для ИИ и высокопроизводительных вычислений.

На сегодняшний день в рамках Nvidia NIM доступно около 100 готовых микросервисов. Например, Getty Images уже использует решения Nvidia для улучшения генерации изображений высокого разрешения. Shutterstock запускает генератор трёхмерных изображений Edify, способный реагировать на текстовые и графические запросы.

В Nvidia отмечают, что большинство ИИ-решений сегодня используются «белыми воротнничками» для решения узкоспециализированных цифровых задач. Чтобы сделать генеративный ИИ более массовым, Nvidia предлагает программное обеспечение и сервисы, открывающие новые возможности для широкого круга пользователей. К примеру, разработчики, создающие виртуальные миры для гарнитуры Apple Vision Pro, смогут воспользоваться инструментами Nvidia для обучения роботов более «человечному» поведению, не вдаваясь в ручную настройку всех параметров.

#nvidia #искусственный интеллект #nvidia nim
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John Doe
21:50
Да ты тоже тратишь время на этого овоща. Забей. Хотя, поджигать его пукан иногда интересно
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Владимир Феоктистов
21:49
Все верно, красные карты как были днищем для амуде фанатиков, так им и остались
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Nvidia&Intel Hater
21:49
Просто он не в курсе .кто этот покемон Clamwult,он же Тармент ,Коссак и куча еще ников
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Константин Бородаенко
21:48
Сбой развязал им руки, они теперь могут и наверное сделают ограничение доступа к ядру, как у яблок. Просто в своё время их ЕС заставил предоставить полноценный доступ к ядру.
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John Doe
21:48
Да наивный он
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
John Doe
21:47
После твоих " нет разницы между 40 и 70 ФПС" вообще закатайся. Больше никогда не пиши про "длсс не мылит". Ты слепой как крот и тупой, как валенок.
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Alpha_SKILL_Tapochek
21:45
То есть у них совсем нет usb-a разъёма? Даже у 64-гб версии?
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Nvidia&Intel Hater
21:45
я вкратце описал ему,что это за тело
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32Влад32
21:44
А ху-ху не хо-хо? Украина возможно вернется в свои границы 17 века. А добрая Россия не станет добивать её, требую репарации за ущеб нашей стране.
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John Doe
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Ты сейчас оправдываешься перед очередным неадекватом. Это тело давно говно на всех льёт, но в итоге сам обсирается.
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