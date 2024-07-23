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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Число пользователей сервиса Spotify выросло до 626 млн человек, но количество платных подписчиков в 2,5 раза меньше
Показатели по прибыли радуют инвесторов.

Шведский сервис потокового аудио Spotify отчитался о рекордной прибыли во втором квартале 2023 года. На фоне позитивных финансовых результатов и роста числа подписчиков акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже взлетели до максимума с февраля 2021 года — $343,4 за акцию (+16%).

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Операционная прибыль Spotify за апрель-июнь составила €266 млн против убытка в €247 млн годом ранее. Валовая рентабельность достигла 29,2%. Прибыль на акцию составила €1,33, превзойдя ожидания аналитиков. Число платных подписчиков выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 246 млн. Общее количество активных пользователей увеличилось на 14%, до 626 млн человек.

По словам генерального директора Spotify Даниэля Эка, компания демонстрирует не только высокое качество продукта, но и успешный бизнес. «Мы делаем это в такие сроки, которые превзошли даже наши собственные ожидания», — подчеркнул Эк. В качестве примера он привёл обновления, которые помогли платформе стать «более цепкой». Среди них — функции, основанные на взаимодействии поклонников с авторами, а также автоматизация. Глава Spotify отметил страницы обратного отсчёта, которые позволяют пользователям добавлять в закладки ожидаемые выпуски аудиокниг, и запуск Daylist — персонализированного плейлиста, управляемого алгоритмами и постоянно меняющегося.

В течение прошлого года Spotify значительно сократила расходы, чтобы повысить прибыльность. Компания сократила штат сотрудников и урезала производство подкастов. Кроме того, Spotify пересмотрела свой подход к контенту и ценообразованию. Было проведено повышение цен, запланировано внедрение новых уровней подписки, а в конце 2023 года планируется запуск аудиокниг.

Выручка Spotify во втором квартале выросла на 20%, до €3,81 млрд, чему способствовал рост числа подписчиков. На текущий квартал компания прогнозирует увеличение числа активных пользователей до 639 млн — этот показатель оказался ниже ожиданий аналитиков (650,45 млн). Число платных подписчиков, согласно прогнозу, увеличится на 5 млн, до 251 млн (в соответствии с оценками рынка). Прогнозируемая операционная прибыль — €405 млн.

Аналитики Bloomberg Intelligence отметили, что долгосрочная прибыльность Spotify зависит от её способности использовать подкасты, аудиокниги и новые соглашения о роялти с музыкальными лейблами. Стратегия Spotify по расширению собственной библиотеки подкастов может стать ключевым драйвером роста, особенно в условиях снижения давления со стороны крупных инвестиций. Однако конкуренция со стороны Amazon.com и Apple остаётся жесткой.

#spotify #сервисы #музыкальные сервисы
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