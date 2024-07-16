И даже причину этому назвал.

Создатель Linux Линус Торвальдс считает, что разработчики RISC-V повторят ошибки, допущенные при развитии архитектур Arm и x86. «Каждый раз, когда на рынке появляется новая архитектура процессоров, всё повторяется, — отметил Торвальдс в одном из интервью. — Когда Arm стала серверной платформой, они повторили все те ошибки, которые я видел десятилетием или двумя ранее на x86».

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По мнению Торвальдса, одна из причин этой проблемы — существенный коммуникационный разрыв между разработчиками аппаратного и программного обеспечения. По его словам, даже при открытой разработке аппаратного обеспечения сложно эффективно координировать усилия специалистов из-за различий в их подходах и инструментах.

RISC-V — это относительно новая открытая архитектура набора команд (ISA), основанная на принципах RISC. Она была разработана в Калифорнийском университете в Беркли в 2010 году. К концу 2022 года было отгружено уже более 10 млрд чипов с ядрами RISC-V.

Несмотря на то, что RISC-V уже добилась значительных успехов, особенно во встраиваемых системах, ей предстоит нелёгкая борьба за место под солнцем в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и мобильные устройства, где доминируют Arm и x86.

Среди недостатков RISC-V — относительно незрелая экосистема с инструментами, программным обеспечением и поддержкой, которые всё ещё находятся в стадии развития по сравнению с устоявшимися архитектурами. Кроме того, возможны проблемы совместимости между различными реализациями.

Тем не менее, у RISC-V есть все шансы занять достойное место на рынке. Благодаря своей открытости и гибкости, RISC-V может стать привлекательной альтернативой существующим архитектурам, особенно в условиях, когда важны низкое энергопотребление, безопасность и независимость от одного поставщика.