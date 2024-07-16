Работу потеряют чуть менее 50 сотрудников, продажа и распространение ПО будут прекращены.

«Лаборатория Касперского» подтвердила закрытие своего американского подразделения и сокращение штата сотрудников в США. Это решение последовало за запретом, введённым администрацией президента Байдена в прошлом месяце.

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Представитель «Лаборатории Касперского» сообщил изданию The Register, что закрытие коснётся менее 50 сотрудников, а увольнения начнутся уже на этой неделе. «С июля компания приступает к поэтапному свёртыванию своей деятельности в США и сокращению штата, — заявил он. — Это решение стало следствием окончательного постановления Министерства торговли США, запрещающего продажу и распространение продуктов «Лаборатории Касперского» на территории страны».

Напомним, что о введении запрета министр торговли США Джина Раймондо объявила в июне. Тогда она заявила, что «Лаборатории Касперского» запрещается продавать программное обеспечение новым клиентам в США из соображений национальной безопасности. Кроме того, с 29 сентября американским клиентам «Лаборатории» будет запрещено получать обновления программного обеспечения и базы вирусных сигнатур.

«Россия продемонстрировала, что у неё есть возможность — и даже намерение — использовать российские компании, такие как «Лаборатория Касперского», для сбора и превращения в оружие персональных данных американцев», — заявила тогда Джина Раймондо.

«Лаборатория Касперского» намерена продолжить работу на других рынках и сохранить приверженность своим клиентам и партнёрам, обеспечивая их защиту.