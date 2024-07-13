Но если он будет плохо себя вести, то временной блокировки ему всё равно не избежать.

Действия признанной экстремистской организацией в РФ компании Meta Platforms в отношении бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который претендует на второй срок в ходе предстоящих выборов, нельзя назвать дружественными. После беспорядков в Вашингтоне шестого января 2021 года учётные записи Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы, и ограничения частично сняли лишь в прошлом году, но теперь Meta в преддверии выборов готова устранить и их, как отмечает CNBC.

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Источник изображения: Getty Images

Дональду Трампу по-прежнему надлежит выполнять правила использования указанных социальных сетей, но даже если он их нарушит, то блокировка его учётных записей не будет длиться более нескольких дней. Это решение Meta Platforms, по словам руководства компании, продиктовано стремлением предоставить обоим кандидатам в президенты США равные возможности для выражения своих политических взглядов во благо американского народа.