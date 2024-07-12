Но речи о полной блокировке пока нет.

Власти могут намеренно ухудшать работу WhatsApp в отдельных регионах России. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, подобные меры уже применялись, в частности, в Дагестане, в рамках антитеррористической деятельности.

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При этом Немкин подчеркнул, что речь идёт именно о замедлении, а не о полной блокировке мессенджера на территории страны. Никаких решений на этот счёт пока не принималось.

Напомним, что в начале недели пользователи WhatsApp из ряда регионов России столкнулись с проблемами в работе сервиса. Жалобы поступали из Дагестана, Краснодарского края, Москвы, Ростовской и Волгоградской областей, а также Ставрополья. Пользователи сообщали о низкой скорости загрузки медиафайлов и длительной отправке текстовых сообщений.

В Госдуме тогда заявили, что никаких официальных ограничений в отношении WhatsApp не вводилось. Вместе с тем, было отмечено, что мессенджер, принадлежащий Meta*, неоднократно нарушал российское законодательство и регулярно подвергался штрафам.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.