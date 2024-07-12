Об этом предупреждают европейские чиновники.

Власти Евросоюза, как отмечает Bloomberg, на этой неделе открыто высказали претензии к социальной сети X, которая после покупки Twitter в октябре 2022 года Илоном Маском (Elon Musk) получила нынешнее имя и пережила серьёзные реформы. По словам еврокомиссара по внутренним рынкам Тьерри Бретона (Thierry Breton), некоторые учётные записи в социальной сети X с так называемыми «голубыми галочками» используются для распространения заведомо ложной информации и нарушают своей деятельностью Закон о цифровых услугах ЕС (DSA), который вступил в силу в прошлом августе и определяет правила деятельности электронных СМИ и социальных сетей в юрисдикции Евросоюза.

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Если Еврокомиссии удастся доказать, что подобные злоупотребления со стороны обладателей подтверждённых учётных записей в социальной сети X действительно имеют место, а сама компания ничего не делает для пресечения подобной деятельности, то компании не только придётся принять меры, но и выплатить штраф в размере до 6% годовой выручки. Власти Евросоюза ведут расследование с декабря прошлого года, инициированное активностью на страницах X пользователей, представляющих интересы палестинской стороны в конфликте с Израилем. Впрочем, претензии у европейских регуляторов есть не только к X, но и к TikTok, AliExpress, а также запрещённой в России Meta Platforms.