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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Лаборатория Касперского» запустила собственный магазин приложений для KasperskyOS
Первый продукт там уже есть.

«Лаборатория Касперского» открыла магазин приложений Kaspersky Appicenter для своей операционной системы KasperskyOS. Магазин предназначен для корпоративных клиентов и промышленных предприятий, использующих KasperskyOS. Разработчики со всего мира могут создавать приложения для системы, пройдя регистрацию.

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Первый продукт в Kaspersky Appicenter — киберимунный шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0 (KISG) на российской аппаратной платформе Kraftway «Рубеж Н». Программную часть для него разработала компания «Адаптивные промышленные технологии», которая принадлежит «Лаборатории Касперского».

Шлюз — это сетевое оборудование, которое собирает данные от подключенных датчиков в единую систему. С помощью KISG можно интегрировать промышленное оборудование, комплексы автоматизации и мониторинга объектов в системы обработки и хранения данных. Такое оборудование востребовано в отраслях, где к безопасности и надежности IT-систем предъявляются повышенные требования, например, в промышленности, энергетике, на транспорте и в системах умного города. Разработчик KISG уже подал заявку на сертификацию во ФСТЭК России.

Разработка магазина приложений для KasperskyOS была анонсирована в феврале 2022 года, а в апреле 2023 года был представлен прототип Kaspersky Appicenter. Инвестиции в проект составили около $2 млн. На начальном этапе разработка приложений возможна на компьютерах под управлением Linux, но запуск будет осуществляться только на KasperskyOS. В будущем разработчикам потребуется перейти на целевую систему. После регистрации разработчику необходимо приобрести специальное устройство и скачать инструментарий для написания кода, в настоящее время доступны средства для создания приложений для шлюзов интернета вещей (IoT).

Доход от магазина приложений «Лаборатория Касперского» планирует получать за счет продажи лицензий на Kaspersky Security Center — это консоль для управления и мониторинга, позволяющая администрировать корпоративные устройства под управлением KasperskyOS, включая мобильные, физические и виртуальные.

Технически KasperskyOS может быть адаптирована для работы на любых устройствах, но сейчас её применение распространено в основном на IoT-шлюзы и тонкие клиенты. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что для привлечения корпоративных клиентов необходим минимальный набор ПО, покрывающий 70-80% базовых потребностей предприятий, при условии совместимости приложений друг с другом. Это, например, офисные приложения, браузер, а для промышленных предприятий также нужны системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).

Таким образом, «Лаборатория Касперского» делает ставку на развитие собственной операционной системы, создавая экосистему приложения для KasperskyOS, которая должна привлечь корпоративных клиентов, заинтересованных в защищённых решениях.

#лаборатория касперского #магазин приложений #kaspersky appucenter
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