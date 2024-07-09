Первый продукт там уже есть.

«Лаборатория Касперского» открыла магазин приложений Kaspersky Appicenter для своей операционной системы KasperskyOS. Магазин предназначен для корпоративных клиентов и промышленных предприятий, использующих KasperskyOS. Разработчики со всего мира могут создавать приложения для системы, пройдя регистрацию.

реклама

Первый продукт в Kaspersky Appicenter — киберимунный шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0 (KISG) на российской аппаратной платформе Kraftway «Рубеж Н». Программную часть для него разработала компания «Адаптивные промышленные технологии», которая принадлежит «Лаборатории Касперского».

Шлюз — это сетевое оборудование, которое собирает данные от подключенных датчиков в единую систему. С помощью KISG можно интегрировать промышленное оборудование, комплексы автоматизации и мониторинга объектов в системы обработки и хранения данных. Такое оборудование востребовано в отраслях, где к безопасности и надежности IT-систем предъявляются повышенные требования, например, в промышленности, энергетике, на транспорте и в системах умного города. Разработчик KISG уже подал заявку на сертификацию во ФСТЭК России.

Разработка магазина приложений для KasperskyOS была анонсирована в феврале 2022 года, а в апреле 2023 года был представлен прототип Kaspersky Appicenter. Инвестиции в проект составили около $2 млн. На начальном этапе разработка приложений возможна на компьютерах под управлением Linux, но запуск будет осуществляться только на KasperskyOS. В будущем разработчикам потребуется перейти на целевую систему. После регистрации разработчику необходимо приобрести специальное устройство и скачать инструментарий для написания кода, в настоящее время доступны средства для создания приложений для шлюзов интернета вещей (IoT).

Доход от магазина приложений «Лаборатория Касперского» планирует получать за счет продажи лицензий на Kaspersky Security Center — это консоль для управления и мониторинга, позволяющая администрировать корпоративные устройства под управлением KasperskyOS, включая мобильные, физические и виртуальные.

Технически KasperskyOS может быть адаптирована для работы на любых устройствах, но сейчас её применение распространено в основном на IoT-шлюзы и тонкие клиенты. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что для привлечения корпоративных клиентов необходим минимальный набор ПО, покрывающий 70-80% базовых потребностей предприятий, при условии совместимости приложений друг с другом. Это, например, офисные приложения, браузер, а для промышленных предприятий также нужны системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).

Таким образом, «Лаборатория Касперского» делает ставку на развитие собственной операционной системы, создавая экосистему приложения для KasperskyOS, которая должна привлечь корпоративных клиентов, заинтересованных в защищённых решениях.