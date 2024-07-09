И это хорошо.

«Лаборатория Касперского» отрицает влияние недавних санкций Минфина США, направленных против её руководства, на устойчивость компании. В заявлении для «Интерфакса» компания подчеркнула, что ни сама «Лаборатория Касперского», ни её дочерние структуры, ни генеральный директор не включены в санкционный список OFAC.

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В компании также заявили, что считают введение санкций против её сотрудников необоснованным. По их мнению, этот шаг является продолжением политики США в отношении «Лаборатории Касперского», основанной на теоретических опасениях и текущей геополитической ситуации, а не на объективной оценке качества продукции компании и её операционных процессов.

Ранее администрация президента США Джозефа Байдена анонсировала запрет на продажу и использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» на территории США. Власти США мотивировали это решение тесными связями компании с российским правительством и рисками для национальной безопасности. Кроме того, Минпромторг США ввёл с 20 июля запрет на проведение любых транзакций с российской компанией.

Вслед за объявлением властей США, 21 июня Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список 12 руководителей и топ-менеджеров «Лаборатории Касперского», однако отметило, что санкции не распространяются на саму компанию, её материнские или дочерние компании, а также на основателя и генерального директора Евгения Касперского.

Таким образом, «Лаборатория Касперского» заявляет о своей устойчивости, несмотря на персональные санкции, подчёркивая, что компания остаётся независимой и способной продолжать свою деятельность.