Понадобилось «всего» 40 лет.

Компания Microsoft сообщила о добавлении функции проверки орфографии и автозамены в популярную базовую программу «Блокнот» для Windows 11. Текстовый редактор появился в ОС семейства Windows в далёком 1983 году — получается, что для реализации данной функции потребовалось подождать более 40 лет.

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Впервые о появлении новых функций проверки орфографии и автозамены были замечены в тестовых версия операционной системы в марте текущего года, а сейчас их постепенно внедрят в стабильные версии Windows 11.

Наличие функции автозамены в «Блокноте» предполагает, что набранные во время печатания текста неправильные слова будут автоматически исправляться. Опцию можно отключить в настройках программы.

Функция проверки орфографии во многом походит на ту, что давно применяется в популярном офисном редакторе Word. Даже паттерн выявления и исправления ошибок почти идентичен: неправильно написанные слова подчёркиваются волнистой красной линией, но только вот при щелчке по правой клавише мыши правильные варианты на выбор в контекстном меню не появляются. Пользователю нужно сделать ещё один клик по нужному пункту подменю.

Остаётся только гадать, почему Microsoft не решилась сделать процедуру проверки орфографии в «Блокноте» похожей на ту, что используется в Word. Кстати, если вы посчитаете, что новая программная «фича» не совсем нужна базовому текстовому редактору, то её можно отключить для файлов определённого типа.

Обе описанные выше функции должны появиться в ближайшем обновлении редактора «Блокнот».