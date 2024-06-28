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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В Казахстане официально разрешили торговать Toncoin после приезда Павла Дурова
Количество пользователей Telegram в стране перевалило за 10 млн.

В Казахстане финансовый регулятор утвердил торговлю Toncoin на аккредитованных платформах — об этом сообщает портал «Код Дурова». Данное решение было принято после тщательной проверки соответствия Toncoin нормативным стандартам, установленным Комитетом МФЦА по регулированию деятельности в финансовой сфере (AFSA).

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Теперь жители Казахстана и другие пользователи могут безопасно торговать Toncoin на лицензионных платформах, одобренных AFSA, что гарантирует соответствие законодательству и регулирующим нормам.

По сведениям издания РБК, сооснователь Telegram Павел Дуров посетил Казахстан 27 июня. В ходе визита Дуров посетил Astana Hub, международный технопарк для IT-стартапов, и провёл встречу с министром цифрового развития и инноваций Казахстана Жасланом Мадиевым.

Министр подчеркнул: «Мы хотим продемонстрировать наши технологические достижения и продукты, которые могут быть экспортированы. У нас есть что показать». Чиновник также отметил, что в Казахстане мессенджером Telegram пользуется свыше 10 миллионов человек.

Для справки: Toncoin считается самым быстрорастущим токеном среди 25 крупнейших проектов по капитализации в этом месяце, увеличив свою стоимость на более чем 17% за последние 30 дней. С начала года цена токена увеличилась на более чем 200%.

#telegram #toncoin
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