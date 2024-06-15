SAP мы не нужны.

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке ИТ в России, вызванного уходом значительного числа зарубежных поставщиков, в частности SAP, отечественные разработчики демонстрируют формирование собственных высокотехнологичных продуктов. Так, специалисты Segezha Group представили итоги работы над созданием мобильного приложения «Мобильный ТОиР», призванного стать альтернативой иностранному аналогу SAP Work Manager. Инициатива, стартовавшая в рамках плана по импортозамещению, уже нашла своё воплощение на шести промышленных площадках холдинга.

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Развёртывание собственной системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) стало ответом на насущные потребности лесопромышленного холдинга в контексте оптимизации и модернизации бизнес-процессов. Ведущие специалисты компании, в числе которых вице-президент по ИТ и автоматизации процессов Игорь Козлов, подчёркивают, что разработка заняла менее полугода и требовала вовлечения всего трех ИТ-специалистов.

Интересно, что решение о создании собственного инструмента было принято после анализа рынка аналогичных продуктов, который не выявил подходящих вариантов, удовлетворяющих специфическим требованиям Segezha Group. Новая система, как заверяют в компании, позволит сократить временные и финансовые затраты на ремонт оборудования и обеспечит снижение убытков от его простоя.

Ключевыми отличиями «Мобильного ТОиР» от прежних решений являются возможность работы при отсутствии интернет-соединения и наличие дополнительных функций, в числе которых — учёт простоев, регистрация дефектов и считывание NFC-меток для контроля над исполнением работ. Успех проекта подтверждается и экономическим эффектом: разработка позволила существенно сэкономить на консалтинговых услугах, отметил представитель Segezha Group.

Таким образом, история с «Мобильным ТОиР» иллюстрирует, как отечественные компании находят пути самостоятельного решения высокотехнологичных задач в новых экономических реалиях, не без основания ожидая расширения применения своих разработок в смежных областях деятельности.