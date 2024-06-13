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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Сейчас OpenAI способна получать до $3,4 млрд выручки в год
Полгода назад показатель был в два с лишним раза ниже.

Как отмечает The Information, на недавнем общем собрании сотрудников OpenAI генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman) сообщил, что экстраполированная величина годовой выручки этого стартапа сейчас достигает $3,4 млрд, хотя ещё полгода назад она не превышала $1,6 млрд. Летом прошлого года приведённый к году размер выручки компании ограничивался $1 млрд.

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Источник изображения: OpenAI

Данная величина рассчитывается методом умножения месячной суммы выручки на 12, поэтому может изменяться существенно от месяца к месяцу. Высокая динамика выручки OpenAI ещё не говорить о прибыльности бизнеса, поскольку бурное развитие сферы искусственного интеллекта может толкать компанию на крупные инфраструктурные затраты. В конце концов, нужно хотя бы закупать дорогостоящие ускорители вычислений той же NVIDIA десятками тысяч штук. Около $200 млн выручки в годовом выражении OpenAI сейчас способна получать от сотрудничества с экосистемой Microsoft Azure.

#аналитика #финансы #искусственный интеллект #openai #сэм альтман
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