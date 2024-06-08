И не просто произошёл, а продолжается и на момент публикации данной заметки.

Мессенджер Telegram является для многих не только средством связи, но и частью бизнеса и источником неангажированных новостей на разные темы. Поэтому любые сбои в работе сервиса — это всегда наприятно и чревато потерями для тех, кто положил все яйца в одну Telegram’ную корзину. Так, около часа назад серверы мессенджера начали сбоить, и по состоянию на момент публикации данной заметки проблема ещё не была исправлена.

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Сбой выражается в невозможности отображения списка контактов и каналов, неработающем поиске, а также полном отсутствии загрузки любого контента.

Согласно предварительным данным, сбой носит глобальный характер: в частности, нам в редакцию поступают жалобы о недоступности Telegram как из разных уголков России, так и из Прибалтики, Британии и Германии.

Крупные сбои в работе Telegram стали происходить достаточно часто, что, впрочем, совершенно неудивительно: мессенджер не только является палкой в колёсах различной пропаганды, из-за чего возможны различные варианты, но и попросту привлекает к себе всё больше пользователей. Причём второе обстоятельство напрямую вытекает из первого.