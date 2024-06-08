Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В работе Telegram произошёл масштабный сбой
И не просто произошёл, а продолжается и на момент публикации данной заметки.

Мессенджер Telegram является для многих не только средством связи, но и частью бизнеса и источником неангажированных новостей на разные темы. Поэтому любые сбои в работе сервиса — это всегда наприятно и чревато потерями для тех, кто положил все яйца в одну Telegram’ную корзину. Так, около часа назад серверы мессенджера начали сбоить, и по состоянию на момент публикации данной заметки проблема ещё не была исправлена.

реклама

Сбой выражается в невозможности отображения списка контактов и каналов, неработающем поиске, а также полном отсутствии загрузки любого контента.

Согласно предварительным данным, сбой носит глобальный характер: в частности, нам в редакцию поступают жалобы о недоступности Telegram как из разных уголков России, так и из Прибалтики, Британии и Германии.

Крупные сбои в работе Telegram стали происходить достаточно часто, что, впрочем, совершенно неудивительно: мессенджер не только является палкой в колёсах различной пропаганды, из-за чего возможны различные варианты, но и попросту привлекает к себе всё больше пользователей. Причём второе обстоятельство напрямую вытекает из первого.

#telegram #мессенджеры
+
Написать комментарий (0)
Прощай, легенда: мессенджер ICQ прекратит свою работу 26 июня
Telegram начинает борьбу с фейками с помощью новой функции Fact Check
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
28
"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
6
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
20
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
101
Китайские разработчики преднамеренно ухудшают AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC
2
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
24
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
14
Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине
+
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
War Zone: США активно наращивают запасы ракет для обороны Тайваня
+

Сейчас обсуждают

Женя Мосейкин
22:18
Когда сайт копирайтит дезинфой, а ютьюбер сравнивает водонагриватель со стиралкой.....
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Der Nordmensch
22:15
Просто изначально ии должен быть запрограммирован не наносить вреда людям никоим образом...Не пытиаться самостоятельно как то изменить или улучшать жизнь людей...а просто не вредить....
Nvidia позволит разгонять свои видеокарты без потери гарантии
Nvidia&Intel Hater
22:14
Все сказано в точку.Товарищ Ким бы терпилой не был и клал бы на законы международные когда угроза его государству.Потому и целы столько лет они ибо яйца у них как бетон и на малейшую угрозу в реальнос...
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
Nvidia&Intel Hater
22:11
Как то перпендикулярна его судьба) .Но итог будет закономерен
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
PanzerK
21:59
Ну в частности не работает Doom 3, вы бы об этом знали - если бы прочитали статью.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
PanzerK
21:59
Это обзор видеокарты, а не разбор или разгон... И на фоне встройки G41 она увы выглядит печально, так что смысла в таком сравнении я не увидел. Следующей на обзоре будет видеокарта GeForce 6600, вот т...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
ЧatoБoт
21:56
Попутного ветра пендосам в серево.
США приступили к выводу своих войск из Нигера
Alexey200
21:40
кг\ам
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
John Doe
21:36
Что ты ляпнул? Тебя про 4090Ти спрашивают, а ты херню отвечаешь
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
aleximus777
21:35
Тут все же нужна последняя версия, там было несколько патчей, которые нагрузили и проц и карту. До path tracing у меня 3080 еще держалась, а вот потом пришлось ставить ultra performance и в итоге брат...
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем