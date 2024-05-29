Можно делать ролики с фреймрейтом до 32 кадров/с.

Банк «Сбер» представил бета-версию новаторского инструмента Kandinsky Video 1.1, который трансформирует текст и статические изображения в шестисекундные видеоролики. Инструмент доступен общественности через веб-платформу fusionbrain.ai и специализированный Telegram-бот Kandinsky.

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Дополненная версия нейросети теперь способна генерировать видеоконтент в режимах 8 или 32 кадров в секунду и поддерживает популярные форматы видео — 16:9, 9:16 и 1:1. Нововведением является возможность создания видео по предоставленным изображениям, что расширяет креативные границы пользователей. Также у пользователей появилась опция регулировки динамики видео за счет настройки параметра «motion score».

Андрей Белевцев из «Сбера», занимающий пост старшего вице-президента блока «Техническое развитие», отметил выдающийся прогресс, достигнутый командой за короткий период, менее года с момента выпуска первой версии нейросети: «Сегодня мы сделали ещё один шаг в будущее видеотворчества. Теперь каждый пользователь Kandinsky Video может воплотить свои идеи и выразить их в видеоформате. С момента запуска первой версии нейросети прошло менее года, и за это время наша команда значительно улучшила такие показатели, как качество и скорость генерации полноценных видеороликов, открывая тем самым безграничные горизонты для креатива».