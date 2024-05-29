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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Википедия» подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру по слишком очевидной причине
Есть ли у неё шансы выиграть? Хороший вопрос.

«Ведомости» сообщают о новом юридическом действии со стороны «Викимедии Фаундейшн», являющейся оператором всемирно известной энциклопедии «Википедия», против Роскомнадзора и заместителя генерального прокурора России. Три иска были поданы в Тверской районный суд столицы, что подтверждается данными судебной картотеки.

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Суть требований заключается в признании незаконными действий Генпрокуратуры, датированных 5 июля 2023 года, касающихся ограничений доступа к «Википедии». Также фонд выступает с иском о недействительности уведомлений о нарушении информационного законодательства, направленных Роскомнадзором, включающих перечни страниц с нарушениями.

Кроме того, известно о регулярном наложении штрафов на некоммерческую организацию со стороны российских властей за несогласие с требованиями удалить информацию, противоречащую законодательству страны. По информации, имеющейся у пресс-службы суда, общая сумма административных взысканий, наложенных на «Викимедию Фаундейшн» в текущем году, превысила 18 миллионов рублей.

#роскомнадзор #википедия
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