Капитализация в итоге достигла $24 млрд.

Авантюрная и противоречивая личность Илона Маска (Elon Musk) не отпугивает венчурных инвесторов, которые накануне решили вложить $6 млрд в капитал его самой молодой компании — разработчика систем искусственного интеллекта xAI, который был основан в июле 2023 года. К настоящему времени эта компания уже успела запустить версию 1.5 своего чат-бота Grok, который с недавних пор доступен премиальным подписчикам социальной сети X, а с другой стороны при этом использует её данные для своего обучения.

В блоге xAI даже появилось официальное заявление на эту тему, из которого можно понять, что на новом этапе привлечения средств инвесторами выступили не только известные западные венчурные фонды, но и племянник короля Саудовской Аравии — принц Аль-Валид ибн Талал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

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Источник изображения: xAI

До соответствующей сделки капитализация xAI, по словам владельца компании Илона Маска, успела достигнуть $18 млрд. Для молодой компании, которой ещё не исполнился и год, это весьма высокая оценка, которая показывает интерес инвесторов не только к инициативам Илона Маска, но и теме искусственного интеллекта в целом.