Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Стартап Илона Маска xAI привлёк $6 млрд финансирования на дальнейшее развитие
Капитализация в итоге достигла $24 млрд.

Авантюрная и противоречивая личность Илона Маска (Elon Musk) не отпугивает венчурных инвесторов, которые накануне решили вложить $6 млрд в капитал его самой молодой компании — разработчика систем искусственного интеллекта xAI, который был основан в июле 2023 года. К настоящему времени эта компания уже успела запустить версию 1.5 своего чат-бота Grok, который с недавних пор доступен премиальным подписчикам социальной сети X, а с другой стороны при этом использует её данные для своего обучения.

В блоге xAI даже появилось официальное заявление на эту тему, из которого можно понять, что на новом этапе привлечения средств инвесторами выступили не только известные западные венчурные фонды, но и племянник короля Саудовской Аравии — принц Аль-Валид ибн Талал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

реклама

Источник изображения: xAI

До соответствующей сделки капитализация xAI, по словам владельца компании Илона Маска, успела достигнуть $18 млрд. Для молодой компании, которой ещё не исполнился и год, это весьма высокая оценка, которая показывает интерес инвесторов не только к инициативам Илона Маска, но и теме искусственного интеллекта в целом.

#искусственный интеллект #илон маск #инвестиции #grok #xai
+
Написать комментарий (0)
TSMC производит 99% чипов для ускорителей систем искусственного интеллекта
Стартап Илона Маска создаст суперкомпьютер на базе Nvidia H100 для поддержки ИИ-бота Grok
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
20
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
7
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
5
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
240
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
6
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
18
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
1
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
1
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
2

Сейчас обсуждают

Хвост ушастый
11:38
Кроме Т90 не вижу танков, остальное какие-то гробы на колесах для фошистов.
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
Иван Горыныч
11:35
67 стран мира хранят свои ЗВРезервы в кубышке США рубль не есть резервная валюта совсем
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
Windmark
11:34
Опять пропитый олигофрен шишабек здесь бздит в лужу. Опохмелился уже жертва пьяного зачатия ?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Пыся Камушкин
11:34
>>>>5. Мусорное устройство Junk Jet <<< Какое нах "мусорное устройство"? Хламомёт же ёпта.
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
Чато --- Бот
11:31
Всё очень просто объясняется: Илоша в очередной раз обкурился шЫшег.
Lenovo выпустила настольные ПК Legion 7000K с мобильными процессорами Intel Core 14 класса HX
Пыся Камушкин
11:30
нивидия - компания лжи!
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
Иван Горыныч
11:29
Очень выгодное мероприятие
The Times: Великобритания вооружает Украину российским оружием, прибегая к контрабанде
Иван Горыныч
11:29
у каждой страны Оборонэкспортом рулит свой Бут Витя.
The Times: Великобритания вооружает Украину российским оружием, прибегая к контрабанде
Артём Николаев
11:28
Какая разница, сколько они стоят, если у них долларовый принтер, который может рисовать хоть квадриллионы? А а злыми русскими пугали налогоплательщиков ещё 50 лет назад.
Sky News: Запад проигрывает оружейную гонку России, производя снарядов на порядок меньше и дороже
Иван Горыныч
11:27
Аналогично эта контора периодически без проблем посещает и Украину.🤣😂🤣😂
Конгресс США направит делегацию конгрессменов на Тайвань
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем