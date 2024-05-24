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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Лаборатория Касперского» выявила мошенническую схему с арендой NFT-кроссовок для заработка криптовалюты на беге
Скама сейчас очень много, не попадитесь!

«Лаборатория Касперского» выявила мошенническую схему, маскирующуюся под криптовалютный проект M2E, целевой аудиторией которой стали русскоязычные пользователи. Отличительная особенность скама – использование Telegram-бота для иллюзорной аренды NFT-кроссовок «раннерам» с обещанием дохода за аренду, но с заманчивым оформлением сайта, адаптированным под мобильные устройства.

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Мошенники рекламируют своей поддельный проект в социальных сетях, обещая заработок якобы до 100 рублей в час. Росле перехода на потенциально опасный ресурс пользователя завлекают выбором «бесплатных кроссовок». Однако при попытке вывести заработанные средства требуется дополнительная покупка внутренней валюты – рубинов, для чего предлагается перевод средств физическому лицу. Результатом может стать потеря сумм от 199 до 5999 рублей, а также риски для платёжной информации пользователя.

По словам Ольги Свистуновой из «Лаборатории Касперского», частые случаи скама связаны с NFT и криптовалютой из-за общего впечатления быстрого заработка. Эксперт подчеркивает, что заманчивые предложения перевода средств на счета физических лиц должны настораживать и вести к дополнительной проверке, поскольку мошенники стремятся быстро монетизировать свои действия, эксплуатируя доверие пользователей.

#криптовалюта #nft #лаборатория касперского #скам #антивирус касперского
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