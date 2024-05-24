Скама сейчас очень много, не попадитесь!

«Лаборатория Касперского» выявила мошенническую схему, маскирующуюся под криптовалютный проект M2E, целевой аудиторией которой стали русскоязычные пользователи. Отличительная особенность скама – использование Telegram-бота для иллюзорной аренды NFT-кроссовок «раннерам» с обещанием дохода за аренду, но с заманчивым оформлением сайта, адаптированным под мобильные устройства.

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Мошенники рекламируют своей поддельный проект в социальных сетях, обещая заработок якобы до 100 рублей в час. Росле перехода на потенциально опасный ресурс пользователя завлекают выбором «бесплатных кроссовок». Однако при попытке вывести заработанные средства требуется дополнительная покупка внутренней валюты – рубинов, для чего предлагается перевод средств физическому лицу. Результатом может стать потеря сумм от 199 до 5999 рублей, а также риски для платёжной информации пользователя.

По словам Ольги Свистуновой из «Лаборатории Касперского», частые случаи скама связаны с NFT и криптовалютой из-за общего впечатления быстрого заработка. Эксперт подчеркивает, что заманчивые предложения перевода средств на счета физических лиц должны настораживать и вести к дополнительной проверке, поскольку мошенники стремятся быстро монетизировать свои действия, эксплуатируя доверие пользователей.