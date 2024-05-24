Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Налог на болванки 2.0»: Google, Apple и другие зарубежные компании хотят обложить в РФ налогом в 3 % от выручки
Соответствующий проект закона уже направлен в Минфин.

Александр Шендерюк-Жидков, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, рассказал о том, что предложен законопроект, предусматривающий введение налога в размере 3% от выручки для иностранных интернет-платформ с годовым доходом в России от двух миллиардов рублей. Проект налога основан на мировом опыте, он разработан комитетами Совфеда, занимающимися вопросами бюджета, информационной политики и взаимодействия со СМИ, и уже направлен в Минфин.

реклама

Инициатива заключается в обложении налогом иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги или использующих пользовательские данные в России, в частности маркетплейсы, соцсети и рекламные сервисы. От налогообложения будут исключены доходы, полученные от финансовых услуг в соответствии с российским законодательством.

Налог будет касаться тех иностранных интернет-предприятий, количество российских пользователей которых превышает 500 тысяч в сутки, и если они соответствуют хотя бы одному из условий, определённых в законе о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ: содержание на русском языке, реклама, ориентированная на россиян, обработка их данных или получение выручки от российских физических и юридических лиц.

Авторы документа приводят расчёты, согласно которым итоговая сумма налогов могла бы составить миллиарды рублей (12,7 млрд для Google LLC, 10,2 млрд для TikTok и 4,7 млрд для Apple Distribution на основании данных 2022 года). Эта инициатива поддерживает международные усилия по налогообложению трансграничной экономической активности интернет-компаний, аналогичные шаги уже предприняты в различных странах, среди которых Австрия, Великобритания и другие.

В прошлом году более 130 стран поддержали введение принципов налогообложения международных компаний (Pillar 1), разработанных ОЭСР, которые позволяют облагать налогом доходы компаний в странах с активной аудиторией, вне зависимости от их физического присутствия. Но планы по внедрению механизма пришли в упадок после остановки переговоров с Россией, сообщила ОЭСР.

#минфин #налог на болванки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
+
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
40
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
4
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
3
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
19
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Panasonic использует тенденцию к уменьшению размеров камер, выпустив Lumix S9 в стиле поколения Z
4

Сейчас обсуждают

Михаил Мартынов
18:28
Удивили ценой?) к примеру тот же Скайрим онлайн при старте стоил 100$ и ещё 38 дополнений которое каждое стоит по 22$
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
Шнур
18:28
Потом приделают и побольше ракеты
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
Spike Rus
18:27
Наверное посмотрел "Город Эмбер: Побег", или в Фаллаут поиграл наконец 😁
Мэр Харькова анонсировал строительство "подземного города" за €225 млн
wsrtuwr6uw6
18:27
Так в 7735н есть встройка)
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
EvilKnievel
18:24
За границей, балабол , упомянутый выше саундбар на треть дешевле, чем в России, а на ebay либо Allegro ещё дешевле можно найти варианты. $. На то он и загнивающий, этот самый Запад :)))
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Михаил Викторов
18:22
Б8В20А-блок предназначен ный для пуска ракет семейства С-8(С-8КО,С-8КОМ,С-8Б,С-8С) калибром 80 мм с вертолётов. Б8М-аналогично, только для стрельбы с самолётов. УБ-32-для пуска 57 мм ракет семейства С...
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
wsrtuwr6uw6
18:20
"если нужно сэкономить, то я бы взял Radeon RX 6400 — 12000 рублей отдать за новую видеокарту с такой производительностью не жалко." Это шутка?)
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
EvilKnievel
18:17
Покупайте новое достижение отечественного автопрома - "Волгу"! Триумф импортозамещения!
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
EvilKnievel
18:14
Херня это все. Не умеют у вас пиво варить.
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
wsrtuwr6uw6
18:09
Еще мультики до БлекОпс хороши были, а дальше и их не стало.
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем