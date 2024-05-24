Соответствующий проект закона уже направлен в Минфин.

Александр Шендерюк-Жидков, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, рассказал о том, что предложен законопроект, предусматривающий введение налога в размере 3% от выручки для иностранных интернет-платформ с годовым доходом в России от двух миллиардов рублей. Проект налога основан на мировом опыте, он разработан комитетами Совфеда, занимающимися вопросами бюджета, информационной политики и взаимодействия со СМИ, и уже направлен в Минфин.

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Инициатива заключается в обложении налогом иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги или использующих пользовательские данные в России, в частности маркетплейсы, соцсети и рекламные сервисы. От налогообложения будут исключены доходы, полученные от финансовых услуг в соответствии с российским законодательством.

Налог будет касаться тех иностранных интернет-предприятий, количество российских пользователей которых превышает 500 тысяч в сутки, и если они соответствуют хотя бы одному из условий, определённых в законе о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ: содержание на русском языке, реклама, ориентированная на россиян, обработка их данных или получение выручки от российских физических и юридических лиц.

Авторы документа приводят расчёты, согласно которым итоговая сумма налогов могла бы составить миллиарды рублей (12,7 млрд для Google LLC, 10,2 млрд для TikTok и 4,7 млрд для Apple Distribution на основании данных 2022 года). Эта инициатива поддерживает международные усилия по налогообложению трансграничной экономической активности интернет-компаний, аналогичные шаги уже предприняты в различных странах, среди которых Австрия, Великобритания и другие.

В прошлом году более 130 стран поддержали введение принципов налогообложения международных компаний (Pillar 1), разработанных ОЭСР, которые позволяют облагать налогом доходы компаний в странах с активной аудиторией, вне зависимости от их физического присутствия. Но планы по внедрению механизма пришли в упадок после остановки переговоров с Россией, сообщила ОЭСР.