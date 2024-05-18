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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Первый в истории интернета поисковик Archie возобновил работу после десятилетий забвения
Специалисты Варшавского университета помогли. И не только они.

Интернет-сообщество стало свидетелем возрождения первой в истории поисковой системы Archie, сам факт которого стал возможен благодаря усилиям отдельных энтузиастов и специалистов из Варшавского университета.

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Созданная более 30 лет назад Аланом Эмтейджем, древняя поисковая система преимущественно индексировала FTP-серверы учебных заведений и тому подобных организаций. После выхода последней версии в 1996 году и последующей постепенной потери популярности из-за появления новых поисковиков, поддержка Archie была прекращена к концу 90-х.

Неудавшиеся попытки найти работающую версию программы командой YouTube-канала The Serial Port в итоге завершились успехом благодаря удачной находке — последняя существовавшая копия Archie нашлась в Варшавском университете. Этот реликт цифровой эпохи использовался там до 2023 года в основном для образовательных целей. И хотя сервер уже был отключен, университет сохранил исходный код бета-версии 3.5, предшествующей последнему обновлению.

В настоящее время благодаря совместным усилиям новый сервер Archie функционирует, предоставляя доступ к обширной базе данных из приблизительно 30 000 файлов. Энтузиасты из The Serial Port опубликовали исходный код возрождённого Archie, тем самым предоставив широкой публике возможность изучить и использовать первый поисковик интернета.

#поисковые системы #поисковики #archie
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