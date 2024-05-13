Добро пожаловать в будущее.

Анонсированное ранее партнёрское соглашение между популярной среди программистов платформой Stack Overflow и компанией OpenAI было встречено крайне негативно пользователями упомянутого сайта. Завсегдатаи Stack Overflow выразили резонные опасения насчёт того, что созданный ими контент, который они на протяжении долгих лет размещали на ресурсе, будет без спроса использоваться для улучшения моделей ИИ компании OpenAI.

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Здесь нужно для незнающих (если таковые имеются) немного рассказать про Stack Overflow. Данный сайт был запущен в 2008 году, после чего на протяжении долгих лет он поступательно закреплялся в среде программистов на правах вспомогательного ресурса для поиска ответов. База знаний Stack Overflow сейчас действительно обширная, она позволяет кодерам найти ответ практически на любой вопрос по их работе.

По данным ресурса Ars Technica, все наработки Stack Overflow будут переданы компании OpenAI в рамках заключённого коммерческого соглашения. База данных действительно станет использоваться для «прокачки» навыков ChatGPT. Более того, ответы из Stack Overflow даже интегрируют в интерфейс ChatGPT, что предоставит пользователям доступ к проверенным техническим знаниям сообщества. Осталось только узнать, будут ли в том или ином ответе содержаться информация об авторе, который его разработал. Естественно, участников сообщества старейшего сайта по программированию такой поведение их владельцев возмутило. Они считают поведение создателей Stack Overflow неэтичным, поскольку авторы ответов делились своими знаниями абсолютно бесплатно, а сейчас всё это добро поставили на «коммерческие рельсы».

Пользователи нашли простой, но вполне действенный способ выражения своего несогласия в отношении поведения Stack Overflow, заключившей сделку с OpenAI: они начали массово удалять или специально портить свои старые ответы и статьи на сайте. Модераторы пытаются противостоять этому бунту, восстанавливая контент и блокируя аккаунты протестующих.

Скандал со Stack Overflow ставит под сомнение будущие подобных сервисов. Пользователи теперь должны лишний раз подумать, стоит ли бесплатно размещать на публичных ресурсах свои труды, зная, что они могут быть в любой момент монетизированы без каких-либо выплат авторам.