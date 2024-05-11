А вот с Google переговоры идут не так успешно.

Близится конференция для разработчиков WWDC 2024, на которой Apple должна поведать о новых функциях искусственного интеллекта, предусмотренных в операционной системе iOS 18, поэтому подготовительная работа на этом направлении ведётся очень активно. Как сообщает Bloomberg, компании Apple удалось договориться с OpenAI об использовании элементов чат-бота ChatGPT в операционной системе iOS 18.

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Источник изображения: Fox Business

Переговоры между компаниями сейчас находятся на завершающей стадии, но это не значит, что официальный анонс состоится в ближайшие дни. Скорее всего, стороны подождут с заявлением до начала WWDC 2024 в середине июня. При этом не списываются со счетов и переговоры с Google по поводу возможности использования Gemini в поисковых системах Apple, хотя они пока не привели к каким-то внятным результатам.