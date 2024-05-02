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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
США ввели новые санкции против разработчиков Astra Linux, другим предприятиям IT-сектора РФ тоже досталось
Но создателей «Астры» ограничительные меры мало беспокоят.

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Американское финансовое министерство через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) анонсировало новые санкции против бизнеса в РФ, которые теперь затронули крупнейшие российские IT-организации, среди которых «Ланит», «Астра» и группа IBS.

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Группу компаний IBS накрыло мощным санкционным ударом — под ограничения попали все ключевые департаменты, обслуживающие бизнес-автоматизацию, системную интеграцию и разработку программного обеспечения, включая веб и мобильные приложения.

«Ланит» за счёт своего многообразия специализаций в направлениях цифровизации и импортозамещения теперь тоже числится в списке ограничений, что затрагивает их консалтинговые и IT-сервисы. А вот группу «Астра», разработчиков известной платформы Astra Linux, санкции не должны слишком задеть. Они уверены в своих силах и заявляют об отсутствии проприетарных компонентов, а весь их технологический процесс независим от внешнего мира и направлен на замещение западного ПО на рынке России и союзных стран.

Не обошлось без удара по «РусБИТех», который также присоединился к списку санкционных компаний. «Коммерсантъ» подчёркивает, что Минфин США дополнительно прошёлся по российскому сектору кибербезопасности, введя ограничения на компании «Аладдин Р.Д.» и «Сикрет Технолоджис», а также на «Электронный архив» – фирму, специализирующуюся на цифровизации документооборота, и «Сисофт Девелопмент», знаменитую инженерным ПО.

#санкции #astra linux #астра #ibs #астра линукс #ланит
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