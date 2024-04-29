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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Лаборатория Касперского» рассказала о росте фишинговых атак, направленных на работников крупных российских предприятий
С марта по апрель 2024 года было заблокировано свыше 2 тысяч попыток фишинга.

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Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили увеличенное число фишинговых атак, направленных на работников крупных российских предприятий промышленного и финтех-сектора. Злоумышленники стремятся похитить данные для доступа к корпоративным аккаунтам, применяя различные англоязычные шаблоны писем. С марта по апрель 2024 года было заблокировано свыше 2 тысяч таких попыток.

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Роман Деденок, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского», отмечает использование злоумышленниками известных брендов и логотипов в качестве приманки и подчёркивает значимость бдительности при получении запросов на предоставление конфиденциальной информации.

Атаки объединены общим сценарием: утверждение, что требуется немедленное подписание ценных для организации документов, например финансовых соглашений. Преступники маскируют свои сообщения под сообщения от DocuSign, известной платформы для электронного документооборота, утверждая, что важные документы уже готовы к подписи. Для «подтверждения подписи» необходимо перейти по фальшивой ссылке и ввести логин и пароль, что приводит к краже этих данных.

Для предотвращения фишинговых атак следует игнорировать подозрительные письма, особенно требующие персональные данные или проведение финансовых транзакций. Также рекомендуется использование специализированных защитных решений и организацию обучающих мероприятий для сотрудников, чтобы научить их распознавать методы социальной инженерии.

#фишинг #лаборатория касперского
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