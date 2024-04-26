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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Adobe добавила в Photoshop несколько ИИ-инструментов, которые упрощают работу с изображением
Даже сильно упрощают.

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Adobe представила новый набор инструментов для Photoshop, основанных на искусственном интеллекте модели Firefly Image 3 и уже доступных в бета-версии программы. Вскоре все нововведения станут общедоступными.

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«Эталонное изображение» выступает ключевым инструментом, позволяя использовать загруженное изображение в качестве референса для создания нового с похожими стилевыми и цветовыми характеристиками, что значительно сокращает необходимость в детальном текстовом запросе. Adobe напоминает пользователям о важности использования лишь тех изображений, в отношении которых они обладают правами, и объявила о разработке метки «не обучать» в рамках инициативы по подлинности контента. Последняя исключит использование изображения в обучающих целях, однако результаты, полученные с помощью этого инструмента, можно будет использовать коммерчески.

Другие инструменты на основе ИИ включают опцию «Генерировать фон», которая создаёт и заменяет фоны, функцию «Улучшить детализацию» для более острых и детализированных изображений, а также функции, позволяющие генерировать похожий контент или картинку с нуля.

Adobe Firefly третьего поколения отличается от предыдущих моделей улучшенным качеством изображений, расширенным распознаванием текстовых запросов и возможностями для создания изображений с чётким текстом и более фотореалистичными деталями. Пользователи могут опробовать новые функции в бета-версии Photoshop или через веб-приложение.

Также в последнее обновление Photoshop включены традиционные инструменты, такие как кисть для коррекции, предустановленные настройки для быстрого нанесения фильтров и усовершенствованный навигатор шрифтов с широкой библиотекой доступных через облако Adobe шрифтов.

#adobe #photoshop
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Bernig
20:49
Жесть какие же вы тупые, так ты про скрин с ютуба что ли, что с такими тупыми вообще говорить?
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Bernig
20:48
Это не ДЛСС, а ФСР с ДЛДСР. И картинка без этого будет куда хуже, т к в ФХД там темпоральное сглаживание, потому и играю в 2K через ДЛДСР, это гадство можешь посмотреть на скрине своего собрата по раз...
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Chihonya
20:48
обряд с тобой провели уже лучистый?
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Kasyan
20:48
Это же какая дискретка за 10к обойдет встройку на Ryzen 8600g?! lol
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Nvidia&Intel Hater
20:48
да епть ты слепой что ли ,там надпись cellblock не видна почти у тебя -епать там мыловарня.и ты за натив ее выдаешь ??
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Nvidia&Intel Hater
20:46
да я про то .и он это выдает за натив прикинь.ниже у меня в нативе..То есть он даже тут врет выдавая это за натив.сколько же кадров там будет в нативе если с мыловарней даже плохо все
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Китя
20:46
Выключи DLSS и выложи картинку.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Скиталец
20:45
херня все эти тесты, проплаченые. а я тебе по ФАКТУ показываю. играю щя. 2к, ультра
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Bernig
20:45
Тебе надо зрение проверить, т к надпись "Лифт электростанции" видна чётко, а вот у тебя весь скрин смазан, ну и фигня, нафиг это амд
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Китя
20:44
Да картинка замылена трендец. DLSS делает свое дело.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
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