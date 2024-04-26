Даже сильно упрощают.

Adobe представила новый набор инструментов для Photoshop, основанных на искусственном интеллекте модели Firefly Image 3 и уже доступных в бета-версии программы. Вскоре все нововведения станут общедоступными.

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«Эталонное изображение» выступает ключевым инструментом, позволяя использовать загруженное изображение в качестве референса для создания нового с похожими стилевыми и цветовыми характеристиками, что значительно сокращает необходимость в детальном текстовом запросе. Adobe напоминает пользователям о важности использования лишь тех изображений, в отношении которых они обладают правами, и объявила о разработке метки «не обучать» в рамках инициативы по подлинности контента. Последняя исключит использование изображения в обучающих целях, однако результаты, полученные с помощью этого инструмента, можно будет использовать коммерчески.

Другие инструменты на основе ИИ включают опцию «Генерировать фон», которая создаёт и заменяет фоны, функцию «Улучшить детализацию» для более острых и детализированных изображений, а также функции, позволяющие генерировать похожий контент или картинку с нуля.

Adobe Firefly третьего поколения отличается от предыдущих моделей улучшенным качеством изображений, расширенным распознаванием текстовых запросов и возможностями для создания изображений с чётким текстом и более фотореалистичными деталями. Пользователи могут опробовать новые функции в бета-версии Photoshop или через веб-приложение.

Также в последнее обновление Photoshop включены традиционные инструменты, такие как кисть для коррекции, предустановленные настройки для быстрого нанесения фильтров и усовершенствованный навигатор шрифтов с широкой библиотекой доступных через облако Adobe шрифтов.