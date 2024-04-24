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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Банк «Тинькофф» представил свою «вселенную» ИИ-ассистентов на все случаи жизни
Финансы, путешествия, повседневные задачи — в общем, всё.

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Банк «Тинькофф» представил свою новую разработку – собственную «вселенную» специализированных ИИ-ассистентов. Этот набор из шести интеллектуальных помощников предназначен для оказания персонализированной помощи в различных областях — от финансового совета до организации путешествий.

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В «Тинькофф» заявляют, что их продукты превосходят конкурентов, в том числе популярный ChatGPT, благодаря более тонкому подходу к выполнению задач. Помощник готов не только ответить на простые запросы, но и разобраться с комплексными вопросами, потребовать уточнений, а также предложить продуманный и конкретный результат.

Каждый из ассистентов «Вселенной Тинькофф» выстроен на базе больших языковых моделей (LLM) и задействован для выполнения конкретных задач в своей области знаний, что позволяет им с умением подходить к высокоспецифичным запросам пользователей. ИИ-ассистенты созданы таким образом, чтобы учиться на повседневных взаимодействиях с пользователями и со временем адаптироваться к их индивидуальным предпочтениям и стилю общения.

К «Вселенной» от «Тинькофф» присоединились:

  • 1. Финассистент — специалист по управлению личными финансами.
  • 2. Шоппинг-ассистент — помощник по выбору товаров, учитывающий личные предпочтения.
  • 3. Тревел-ассистент — консультант по путешествиям, готовый на секунду спланировать отпуск.
  • 4. Инвестассистент — ваш персональный аналитик по инвестициям.
  • 5. Джуниор-ассистент — интерактивный собеседник для детей и помощник по обучению.
  • 6. Секретарь – виртуальный страж вашего времени, фильтрующий звонки и ответы.

Компания «Тинькофф» провела обширное тестирование, чтобы подтвердить эффективность всех ассистентов, и уверена в их способности превзойти любые ожидания. Новые ИИ-ассистенты в скором времени станут доступны в мобильных приложениях «Тинькофф» для различных платформ, а также в Telegram. Получить доступ к интеллектуальным помощникам можно будет через пару уточняющих вопросов и получение на их основной персонализированной подборки ответов и рекомендаций.

#нейросети #банки #тинькофф
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