Попытайтесь представить, какой простор открывается для создателей «фейков». И ужаснитесь.

Компания Adobe объявила о революционном обновлении для своего знаменитого видеоредактора Premiere Pro. Существенные изменения коснутся интеграции генеративных инструментов искусственного интеллекта, которые расширят возможности редактирования видеоконтента. Пользователи получат доступ к функциям удаления и добавления объектов прямо в кадре, а также смогут наращивать сцену новыми деталями. Так, к примеру, расширение отдельно взятого кадра станет делом нескольких кликов.

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Механизм работы новых инструментов схож с теми, что уже внедрены в Adobe Photoshop. В частности, пользователи смогут очерчивать области на видео и вводить текстовые команды для манипуляции сценой. Это открывает перед творцами двери к ранее невиданному уровню креативной свободы.

Интеграция внешних ИИ-моделей, таких как Sora от OpenAI, уже находится в списке планов Adobe, что сулит пользователям открытие доступа к ещё большему количеству инструментов для экспериментов. Особенного внимания заслуживает инициатива Content Credentials — это система пометок, которая позволит определить, с помощью какой именно ИИ-модели был сотворён тот или иной видеоролик.

Прорыв в сфере видеомонтажа намечается уже к концу текущего 2024 года, однако точные сроки запуска нововведений пока остаются неизвестны. Объединив свои усилия с передовыми разработками в области искусственного интеллекта, Adobe позиционирует себя как лидера технологического прогресса в индустрии программ для создателей контента. Фантазия и инновации — вот два кита, на которых будет строиться будущее профессионального видеомонтажа.