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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Adobe внедрит ИИ в свой видеоредактор Premier Pro — он позволит добавлять и убирать объекты в кадре с помощью текстовых описаний
Попытайтесь представить, какой простор открывается для создателей «фейков». И ужаснитесь.

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Компания Adobe объявила о революционном обновлении для своего знаменитого видеоредактора Premiere Pro. Существенные изменения коснутся интеграции генеративных инструментов искусственного интеллекта, которые расширят возможности редактирования видеоконтента. Пользователи получат доступ к функциям удаления и добавления объектов прямо в кадре, а также смогут наращивать сцену новыми деталями. Так, к примеру, расширение отдельно взятого кадра станет делом нескольких кликов.

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Механизм работы новых инструментов схож с теми, что уже внедрены в Adobe Photoshop. В частности, пользователи смогут очерчивать области на видео и вводить текстовые команды для манипуляции сценой. Это открывает перед творцами двери к ранее невиданному уровню креативной свободы.

Интеграция внешних ИИ-моделей, таких как Sora от OpenAI, уже находится в списке планов Adobe, что сулит пользователям открытие доступа к ещё большему количеству инструментов для экспериментов. Особенного внимания заслуживает инициатива Content Credentials — это система пометок, которая позволит определить, с помощью какой именно ИИ-модели был сотворён тот или иной видеоролик.

Прорыв в сфере видеомонтажа намечается уже к концу текущего 2024 года, однако точные сроки запуска нововведений пока остаются неизвестны. Объединив свои усилия с передовыми разработками в области искусственного интеллекта, Adobe позиционирует себя как лидера технологического прогресса в индустрии программ для создателей контента. Фантазия и инновации — вот два кита, на которых будет строиться будущее профессионального видеомонтажа.

#искусственный интеллект #нейросети #adobe #adobe premier pro
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Degit22
20:06
Ох уж эти сборщики на "много лет"... В первые пару лет будет хорошо, потом норм, а потом будет на уровне дна. Считаю оптимальным обновлять в один год проц, на второй видюху и так повторять, лучше держ...
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Вадим (Nvidia Hater)
20:05
спрОвИдлива.Эх ,Легкоступов).Тяжело быть жертвой ЕГЭ. https://www.youtube.com/watch?v=a5hJK4dwIP8
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Rn In
19:59
Ещё ценник видеокарт выше сделайте и на пенсию на 100+ КК баксов выходить будут.
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
УдалЁн
19:52
Это очень трогательная история. На всем очень жаль что ты некогда не играл на ПК в современные игры.
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Red Red
19:49
Надо понимать сколько реально мощности требует игра, есть подозрение что больше 8ядер играм не нужно
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
УдалЁн
19:48
Статья спровидлива только к продукции аМД. У Интела обычно можно 2 ВК пережить.
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
beastly77
19:45
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Mallory
19:44
А что вы хотите от человека который полторы недели пердолился чтобы развернуть локальный репозиторий, а ведь это то что за 20 минут десятью командами делается? Удивительно как у него компьютер вообще ...
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