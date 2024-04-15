Каждому пользователю Lightning Studio предоставляют 22 бесплатных GPU-часа в месяц.

Команда разработчиков PyTorch Lightning представила новый продукт в области облачных сервисов – Lightning Studio. Этот инструмент призван обеспечить разработчиков всем необходимым для эффективного проектирования и тестирования моделей машинного обучения в одном месте. Представляя свой продукт, его создатели акцентируют внимание на простоте использования и высокой производительности, что делает его аналогичным по удобству по сравнению с аналогами.

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Одной из ключевых особенностей Lightning Studio является значительное сокращение времени на разработку за счёт возможности перевода обработки данных с процессоров на видеокарты. Заявленное увеличение производительности достигает 60 %, а снижение времени на разработку — до 80%.

Платформа Lightning Studio упрощает интеграцию изменений и содействует плавному переходу от использования CPU к GPU без дополнительных настроек, позволяя работать сразу через браузер или интегрировать привычные инструменты вроде VSCode или PyCharm.

Инновация не обходит стороной и вопрос обмена и демонстрации результатов: Lightning Studio предлагает решения для публикации ИИ-приложений с использованием таких инструментов, как Streamlit, Gradio, React JS, а также поддержки коллективной работы над проектами с неограниченным доступом к хранению и возможностью обмена файлами.

При этом платформа предоставляет впечатляющие возможности для масштабирования, включая тренировку моделей с тысячами GPU и параллельную обработку задач по поиску гиперпараметров и «деплою» моделей. Для разработчиков, которые стремятся к эффективности и оперативности в работе с моделями машинного обучения, Lightning Studio предлагает гибкость в выборе ресурсов и удобство в масштабировании проектов от использования одного узла до работы с несколькими узлами.

Пользователи Lightning Studio пользуются преимуществом бесплатно предоставляемых GPU-часов для экспериментов и возможности расширения ресурсов вплоть до применения 8 высокопроизводительных видеокарт A100 для сложных задач.

Таким образом, Lightning Studio обещает стать незаменимым инструментом как для новичков в сфере машинного обучения, так и для ветеранов отрасли благодаря своим масштабируемым и гибким возможностям.

Для ознакомления с всеми преимуществами данного сервиса предлагается перейти на сайт по ссылке.