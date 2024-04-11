Систему станут дорабатывать.

Корпорация VK объявила о запуске функций генеративного искусственного интеллекта для всех клиентов сервиса Mail.ru. Статистика пилотной программы показала, что свыше миллиона пользователей оценили нововведения на стадии закрытого тестирования.

реклама

Главной особенностью стал режим автоматического краткого изложения текстов писем и инструмент генерации тематических поздравлений. По данным компании, эти опции активно использовались в 47,8% и 33,4% случаев соответственно. Использование ИИ позволяло выделить главные моменты из поступающей корреспонденции и сформировать из них содержательный пересказ, а в период праздников — автоматически создавать поздравления.

Примечательно, что большинство тестировщиков интегрированных ИИ-инструментов оказались пользователи устройств Apple, которые активизировали данную опцию в 52% случаев использования экосистемы Mail.ru.

Дмитрий Меркушов, руководитель группы машинного обучения Mail.ru, назвал запуск открытого бета-тестирования как ключевой этап на пути интеграции генеративных алгоритмов в структуру службы. По его словам, реализация проекта позволила адаптировать нейросетевые модели под задачи пользователей и улучшить функциональные характеристики сервисов на основе полученных отзывов.

Для начала работы с ИИ-платформой необходимо воспользоваться мобильными приложениями «Почта» и «Календарь» или веб-версиями сервисов «Облако» и «Заметки», где представлен выбор соответствующих инструментов.