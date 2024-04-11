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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пользователи сервисов Mail.ru получили доступ к генеративному ИИ — теперь разбирать письма и создавать поздравления будет намного проще
Систему станут дорабатывать.

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Корпорация VK объявила о запуске функций генеративного искусственного интеллекта для всех клиентов сервиса Mail.ru. Статистика пилотной программы показала, что свыше миллиона пользователей оценили нововведения на стадии закрытого тестирования.

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Главной особенностью стал режим автоматического краткого изложения текстов писем и инструмент генерации тематических поздравлений. По данным компании, эти опции активно использовались в 47,8% и 33,4% случаев соответственно. Использование ИИ позволяло выделить главные моменты из поступающей корреспонденции и сформировать из них содержательный пересказ, а в период праздников — автоматически создавать поздравления.

Примечательно, что большинство тестировщиков интегрированных ИИ-инструментов оказались пользователи устройств Apple, которые активизировали данную опцию в 52% случаев использования экосистемы Mail.ru.

Дмитрий Меркушов, руководитель группы машинного обучения Mail.ru, назвал запуск открытого бета-тестирования как ключевой этап на пути интеграции генеративных алгоритмов в структуру службы. По его словам, реализация проекта позволила адаптировать нейросетевые модели под задачи пользователей и улучшить функциональные характеристики сервисов на основе полученных отзывов.

Для начала работы с ИИ-платформой необходимо воспользоваться мобильными приложениями «Почта» и «Календарь» или веб-версиями сервисов «Облако» и «Заметки», где представлен выбор соответствующих инструментов.

#российское по #mail ru
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