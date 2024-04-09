Которая построена на базе Linux. Ну, вы и так знаете.

Как стало известно из сообщения «Ведомостей», крупнейшая государственная энергетическая компания «Газпром» произвела крупную закупку лицензий на использование операционной системы «Ред ОС», разработанной «Ред софт». По словам генерального директора поставщика Рустама Рустамова, сделка на приобретение 134 тыс. лицензий стала первым значительным шагом в области импортозамещения программного обеспечения в корпоративном сегменте.

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В рамках проекта по переходу «Газпрома» на «Ред ОС» начата реализация системы «Ред АДМ промышленная редакция 1.1» для управления корпоративной инфраструктурой. Рустамов уточнил, что система включает такие компоненты, как файловое хранилище и подсистема массовой установки ОС на рабочих станциях предприятия. Компания намерена завершить перевод 3 тыс. рабочих станций в «Лахта центре» на «Ред ОС» до осени текущего года. Интеграция «Ред АДМ» на данном этапе уже позволила сотрудникам работать с продуктами «Ред софт» параллельно с продукцией Microsoft.

Эксперты подчёркивают масштабность сделки как для «Газпрома», так и для рынка ОС в России. Артём Семенихин из «Технологий доверия» отмечает, что подобные IT-инициативы обычно коррелируют с численностью штата компаний.

Среди других крупных государственных предприятий, осуществляющих переход на отечественные операционные системы, есть также «Росатом» и ВТБ, где также ведется подготовка к замене иностранных платформ на российские аналоги. Стоимость лицензии «Ред ОС» для рабочей станции, по данным Сергея Кудряшова из Strategy Partners, составляет порядка 4,5 тыс. руб. По оценкам, общая стоимость контракта с «Газпромом» может достигать более 600 млн руб.

Комментируя перспективы «Ред ОС», Андрей Толокнов из компании «Базис» указывает на наличие аналога Microsoft Active Directory в составе «Ред АДМ», что упрощает переход на российскую операционную систему. Рустам Рустамов подчеркнул, что «Ред ОС» не привязана к репозиториям RedHat и самостоятельно развивает свою экосистему. Стоит учесть, что основой для всех отечественных ОС является Linux.

По данным Strategy Partners, рынок операционных систем в России в 2023 году был практически полностью (97%) распределён между тремя отечественными разработчиками: «Группа Астра» (76 %), «Базальт СПО» (11 %) и «Ред софт» (10 %).