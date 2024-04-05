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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз интегрированной среды разработки Qt Creator 13
Новый интерфейс, дополнения в модулях и многое другое.

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3 апреля 2024 года компания Qt Company объявила о выпуске новой версии интегрированной среды разработки Qt Creator 13. Релиз последовал за недавним обновлением фреймворка Qt до версии 6.7 и произошёл через пять месяцев после релиза предыдущей версии среды, Qt Creator 12.

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Программная среда, первоначально созданная компанией Trolltech (ныне Digia) и прежде известная как Greenhouse, представляет собой мощный инструмент для разработчиков на языках C, C++, JavaScript и QML, тесно интегрированный с фреймворком Qt. Среда обладает расширенными возможностями по созданию пользовательских интерфейсов через Qt Designer и поддерживает широкий спектр компиляторов, в том числе GCC, Clang, MinGW, MSVC и других.

Основополагающими обновлениями Qt Creator 13 следует считать функции настройки языковых серверов для файлов YAML, JSON, и Bash посредством NPM, реконструированный интерфейс программы, а также дополнения в модуле приветствия IDE. Значительные доработки коснулись работы с устройствами Apple, работающими под управлением iOS 17, и интеграции с Qt Application Manager для проектов на Qt 6 и CMake.

В ответ на растущий интерес к языку Python была реализована опция Generate Kit, позволяющая удобно настраивать рабочие среды для python-проектов. Для платформы Linux на ARM были представлены установщики, доступные как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. В обновлении также применены изменения стандартного расположения каталога сборки проектов, что теперь должно облегчить взаимодействие с Docker.

#qt company #qt creator 13
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