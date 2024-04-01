В прошлом году открылись офисы в Лондоне и Дублине.

Ещё в прошлом году, как отмечает Bloomberg, один из основателей OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) во время своей встречи с японским премьер-министром пообещал подумать об открытии офиса этого калифорнийского стартапа в Японии, и спустя почти год эта идея может быть претворена в жизнь. По имеющейся информации, в этом месяце OpenAI откроет свой офис в Токио.

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Источник изображения: OpenAI

Это будет уже третье представительство OpenAI за пределами США, в прошлом году были открыты офисы в Лондоне и Дублине. Корпорация Microsoft, вкладывающая деньги в развитие OpenAI, свои основанные на языковых моделях этой компании сервисы уже предлагает японским клиентам. По всей видимости, OpenAI стремится предоставлять их напрямую. Поддержкой японских клиентов офис компании в Токио не ограничится, со временем OpenAI рассчитывает привлекать местных разработчиков для адаптации своих сервисов под особенности японского языка и культуры.