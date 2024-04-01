До тех пор, пока не выйдет защищённая версия.

Существующие системы искусственного интеллекта с публичным доступом передают получаемую от пользователей информацию в облачные сервисы, а потому не могут считаться безопасными. Подобным образом, как даёт понять Axios, рассуждали и руководители профильной структуры Конгресса США, которые запретили американским парламентариям использовать сервис Microsoft Copilot в служебных целях.

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Чтобы предотвратить утечку чувствительной информации через сервис, на всех служебных ПК под управлением Windows ассистент Copilot будет либо надёжно заблокирован, либо вовсе удалён. Ещё в прошлом году американским законодателям аналогично запретили использовать бесплатную версию чат-бота ChatGPT. Как поясняют представители Microsoft, до конца этого года корпорация представит защищённую должны образом версию сервиса Copilot, которая должна быть одобрена для использования в правительственных учреждениях. Конгресс рассмотрит данную возможность после запуска соответствующего сервиса.