Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Сэм Альтман вернётся в состав совета директоров OpenAI
Компанию ему составят ещё три новых члена совета директоров.

реклама

Прошлогодние разборки в руководстве компании OpenAI, создавшей популярный ChatGPT, завершились возвращением изгнанного генерального директора и одного из основателей Сэма Альтмана (Sam Altman) на соответствующий пост, но в состав совета директоров он до сих пор не вернулся. По информации Reuters, возможность сделать это появилась у Альтмана недавно, поскольку независимое расследование ноябрьских событий было завершено, а действующий состав совета директоров единогласно поддержал кандидатуру Сэма Альтмана.

реклама

Источник изображения: Reuters, Carlos Barria

Вместе с Альтманом в состав совета директоров войдут Сью Десмонд-Хеллман (Sue Desmond-Hellman), ранее возглавлявшая Фонд Билла и Мелинды Гейтс; Николь Селигман (Nicole Seligman), которая ранее возглавляла Sony Entertainment, а также Фиджи Симо (Fidji Simo) — бывший генеральный директор Instacart. До сих пор совет директоров состоял из трёх членов, если отсчитывать хронологию с ноябрьских перестановок. Расследование WilmerHale выяснило, что ноябрьская отставка Альтмана была вызвана проблемами во взаимоотношениях генерального директора и прежнего состава директоров, а проблем с финансами или безопасностью разрабатываемых систем искусственного интеллекта у компании не было.

#openai #сэм альтман #совет директоров
+
Написать комментарий (0)
Руководство OpenAI утверждает, что иск Илона Маска противоречит его ранним заявлениям
Илон Маск обвинил OpenAI в предательстве идеалов открытой платформы и некоммерческой организации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
84
Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем
2
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
36
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
36
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
13
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
10
"США движутся к коллапсу" - так считает американский аналитик Джордж Ку
2
Китай возложил ответственность за инцидент в Южно-Китайском море на Филиппины
4
США реанимировали программу по разработке гиперзвукового оружия AGM-183 ARRW
4
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
+

Сейчас обсуждают

komatoz2000
07:58
Знаешь, я честно не представлял насколько тут запущенный случай и насколько велика концентрация идиотов реднеков на единицу площади :)))). Почитал, чего пишет народ и за какие мысли их тут скамят и по...
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Станислав Маншилин
07:15
Выглядит симпатично.
Смартфон Realme Narzo 70 Pro 5G имеет стеклянную заднюю панель с двухцветным дизайном
Евгений Бысик
07:15
Ну как, спустя время, что можешь сказать, есть ли какие косяки?
Intel Arc A770 16ГБ Phantom Gaming появилась на сайте ASRock — модель получила память 17,5 Гбит/с
Никита Ермолаев
07:15
Зачем всё это? Какой смысл? Взять 3д Рязань и не мучиться
Оверклокер скальпировал Core i9-14900KS с заменой жидкого металла – камень горячий с TDP выше 400 Вт
corsi
07:12
Нормально, бабло хунта украла, а платить обычным украинцам.
Агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Украины до уровня CC
Михаил Авраменко
07:11
А между тем окраинские кладбища растут как на дрожжах, да и на прогнивший Запад течёт ручеек гробиков с бренными остатками натовского биомусора 🙂👍
Блинкен считает, что Россия «ослабла в военном, экономическом и дипломатическом» отношениях
Василий Яшин
07:00
Я думал эта Ломография уже давно прошла....Глупая затея при нынешней цене пленки, да еще и в экзотическом формате.... Во всяком случаи не для серийного выпуска.(((
Lomography выпустила свой новый пленочный фотоаппарат
Archimedes
06:45
Не вылезла, а выгнали. Но гадить продолжают.
Китай возложил ответственность за инцидент в Южно-Китайском море на Филиппины
Archimedes
06:40
Раньше были пирамиды, которые только воровали деньги, но никаких ресурсов не тратили. А биткоин - финансовая пирамида, которая ещё и потребляет впустую огромное количество энергии. Все, кто в этом уча...
Аналитик: если история повторится, в апреле биткоин вырастет до 138 тыс. долларов
Lexagon
06:16
Wanted dead or alive, как говорится. Вознаграждение они объявят...
США выделят 5 млрд долларов TSMC в качестве вознаграждения за объект в штате Аризона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем