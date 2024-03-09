Компанию ему составят ещё три новых члена совета директоров.

Прошлогодние разборки в руководстве компании OpenAI, создавшей популярный ChatGPT, завершились возвращением изгнанного генерального директора и одного из основателей Сэма Альтмана (Sam Altman) на соответствующий пост, но в состав совета директоров он до сих пор не вернулся. По информации Reuters, возможность сделать это появилась у Альтмана недавно, поскольку независимое расследование ноябрьских событий было завершено, а действующий состав совета директоров единогласно поддержал кандидатуру Сэма Альтмана.

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Источник изображения: Reuters, Carlos Barria

Вместе с Альтманом в состав совета директоров войдут Сью Десмонд-Хеллман (Sue Desmond-Hellman), ранее возглавлявшая Фонд Билла и Мелинды Гейтс; Николь Селигман (Nicole Seligman), которая ранее возглавляла Sony Entertainment, а также Фиджи Симо (Fidji Simo) — бывший генеральный директор Instacart. До сих пор совет директоров состоял из трёх членов, если отсчитывать хронологию с ноябрьских перестановок. Расследование WilmerHale выяснило, что ноябрьская отставка Альтмана была вызвана проблемами во взаимоотношениях генерального директора и прежнего состава директоров, а проблем с финансами или безопасностью разрабатываемых систем искусственного интеллекта у компании не было.