Тестирование API начнётся в ближайшее время.

Компания Microsoft опубликовала у себя на сайте заметку, посвящённую DirectSR — специальному API для универсальной и упрощённой интеграции технологий масштабирования изображения в играх. Редмондцы глубоко убеждены, что они создали то самое «недостающее звено», которое крайне не хватало разработчикам для повсеместного внедрения апскейлеров в свои проекты.

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DirectSR предоставляет возможность создателям игр использовать всевозможные технологии масштабирования изображения с применением общего набора данных. По общей задумке, API должно обеспечить плавную интеграцию технологии масштабирования в играх и увеличить количество проектов с поддержкой DLSS, FSR и XeSS.

Microsoft утверждает, что разработала DirectSR при участии NVIDIA и AMD — именно последние больше всего заинтересованы в том, чтобы разработчики игр получили подобный инструмент. Также API имеет поддержку XeSS, но полный список причастных технологий станет известен чуть позже.

Редмондцы намерены предоставить тестовую версию DirectSR для изучения разработчикам в ближайшее время, полноценная демонстрация должна состояться 21 марта в рамках специальной конференции GDC 2024. Ранее в Сети ходили слухи, что Microsoft готовит собственную технологию апскейлинга, но всё обернулось, как видим, немного иным образом.