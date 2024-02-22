Программа должна объединить «Панель управления NVIDIA», GeForce Experience и RTX Experience.

Компания NVIDIA анонсировала обновлённую версию своего приложения для ПК. Производитель рассказал, какие там появились нововведения, а также выпустил бета-версию программы, которая уже доступна для скачивания с официального сайта. После запуска новинки NVIDIA намерена модернизировать и объединить «Панель управления NVIDIA», а также GeForce Experience и RTX Experience.

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Из ключевых нововведений обновлённого приложение следует выделить несколько моментов, по каждому из них сейчас и пройдёмся.

Единый центр управления видеокартой. Программа объединила в себе утилиту GeForce Experience и настройки «Панели управления NVIDIA» в едином интерфейсе. У пользователей есть возможность регулировать параметры видеокарт и игр в одной программе.

Улучшенная информация о драйвере. В приложении есть теперь расширенные сведения о последних апдейтах, а также важные анонсы игр и технологий NVIDIA. По задумке, это позволит быстрее узнавать новости о продуктах компании и получать соответствующие описания драйверов.

Обновлённый внутриигровой оверлей. Он получил новый интерфейс и теперь предоставляет быстрый доступ к часто используемым функциям. В галерею добавили миниатюры записанного контента, а доступ к оверлею, как и прежде, можно получить путём нажатия комбинации клавиш Alt+Z.

Улучшенный мониторинг производительности. Игроки теперь могут настраивать отображение оверлея производительности во время игровой сессии, минимизировав размер интерфейса. Также в программе доступна функция записи видео при 120 fps с использованием технологии Shadowplay, присутствуют новые фильтры Freestyle на базе ИИ и многое другое.

В настоящий момент бета-версию обновлённого приложения NVIDIA можно установить поверх утилиты GeForce Experience. Дата выхода финальной версии пока не озвучивается.