Сложность оплаты на зарубежных площадках — главная причина этому.

Российские СМИ сообщают, что российские пользователи стали активно скупать лицензии на программные продукты Microsoft. Речь идёт о офисных пакетах Office и ОС Windows, закуп ключей происходит на популярных онлайн-площадках. Так, например, больше половина продаж софта на Wildberries в 2023 году пришлась на Windows — об этом сообщил представитель компании. А в разделе софта на «Яндекс маркете» наибольшей популярностью в 2023 году пользовались ключи для Office 365 — опять же, по данным представителя маркетплейса.

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Пользователи WIldberries в прошлом году активно скупали не только ключи для Windows и Office, но также программное обеспечение Carbit (диагностика электронных блоков автомобиля), графический редактор Canva и даже программы VPN. Представитель сервиса «Wildberries Цифровой» отметил, что количество цифровых продаж возросло кратно: в прошлом году было куплено 170 тысяч коробочных решений софта (на физическом носителе, флешке или диске), что в 10 раз больше показателя по 2022 году. Ключей активации же было реализовано порядка 5500, что в 16 раз больше показателя по предыдущему году.

О росте спроса на коробочные программные решения и ключи активации ПО также заявили представители «М.Видео-Эльдорадо» и «Авито». У первой, например, продажи компьютерного софта в цифровом формате увеличились на 25 %, а на «Авито» — на 53 %. Причём, у «М.Видео-Эльдорадо» популярностью также пользовались антивирусные программы и офисные пакет, а операционные системы и вовсе показали самый быстрый рост. На «Авито» чаще всего покупали офисные пакеты и ОС, среди операционных систем наиболее востребованной стала ОС Astra Linux, а среди антивирусов увереннее всего выступали продукты «Лаборатории Касперского».

Любопытно, что в нынешнем году намеченная тенденция сохраняется: за первые полтора месяца пользователи Wildberries купили 41 тысячу экземпляров коробочного софта. Но россияне чаще стали покупать аппараты без предустановленной ОС. Высокая популярность коробочных решений обусловлена сложностями с оплатой на зарубежных сайтах.