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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В России в разы выросли продажи коробочных версий и ключей Windows и Office
Сложность оплаты на зарубежных площадках — главная причина этому.

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Российские СМИ сообщают, что российские пользователи стали активно скупать лицензии на программные продукты Microsoft. Речь идёт о офисных пакетах Office и ОС Windows, закуп ключей происходит на популярных онлайн-площадках. Так, например, больше половина продаж софта на Wildberries в 2023 году пришлась на Windows — об этом сообщил представитель компании. А в разделе софта на «Яндекс маркете» наибольшей популярностью в 2023 году пользовались ключи для Office 365 — опять же, по данным представителя маркетплейса.

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Пользователи WIldberries в прошлом году активно скупали не только ключи для Windows и Office, но также программное обеспечение Carbit (диагностика электронных блоков автомобиля), графический редактор Canva и даже программы VPN. Представитель сервиса «Wildberries Цифровой» отметил, что количество цифровых продаж возросло кратно: в прошлом году было куплено 170 тысяч коробочных решений софта (на физическом носителе, флешке или диске), что в 10 раз больше показателя по 2022 году. Ключей активации же было реализовано порядка 5500, что в 16 раз больше показателя по предыдущему году.

О росте спроса на коробочные программные решения и ключи активации ПО также заявили представители «М.Видео-Эльдорадо» и «Авито». У первой, например, продажи компьютерного софта в цифровом формате увеличились на 25 %, а на «Авито» — на 53 %. Причём, у «М.Видео-Эльдорадо» популярностью также пользовались антивирусные программы и офисные пакет, а операционные системы и вовсе показали самый быстрый рост. На «Авито» чаще всего покупали офисные пакеты и ОС, среди операционных систем наиболее востребованной стала ОС Astra Linux, а среди антивирусов увереннее всего выступали продукты «Лаборатории Касперского».

Любопытно, что в нынешнем году намеченная тенденция сохраняется: за первые полтора месяца пользователи Wildberries купили 41 тысячу экземпляров коробочного софта. Но россияне чаще стали покупать аппараты без предустановленной ОС. Высокая популярность коробочных решений обусловлена сложностями с оплатой на зарубежных сайтах.

#microsoft #windows #программное обеспечение #office
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16

Сейчас обсуждают

22870
18:59
И даже после этого я не понимаю. Нафига? Ты, долбанный неадекват, стопроцентный урод дебильный... Ну так вали в Сколково. Твой папик тебе оплатит даже тоннель с конями и плясками. В чем проблема?
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Бахтиёр Кудратуллаев
18:59
ну а я откда знаю? на каломуде фотка генерится в quality ( качество ) 8-мь минут. НА КОНЧЕНОЙ НВИДИА 6-ТЬ секунд. хз заговор?
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Апшеронский скакел
18:59
Не больше англичан
О количестве потребляемого алкоголя в эпоху СССР
Китя
18:58
Все это знают, что это твоя любимая тема.
О количестве потребляемого алкоголя в эпоху СССР
Апшеронский скакел
18:56
Шеша, тогда ответь, почему программы рассчитанные на CUDA ядера работают быстрее на АМД?
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
22870
18:53
Вы не в теме. Чимбал - хозяин оверклокеров, как минимум по папкиному баблу.
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
22870
18:52
> Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop. Перевод: Имел вам мозг, а в Hard-Workshop вас поимеют в жопу. И я и они будут считать это за радость, согласно нашей ориентации...
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Бахтиёр Кудратуллаев
18:51
сделай лучше? жду пруф.... хотя у тебя каломуде .... извини чел. не хотел обитеть. Брянск сила!
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Бахтиёр Кудратуллаев
18:50
о, моя тема. с увереностью гаварю в рф все алкаши
О количестве потребляемого алкоголя в эпоху СССР
Апшеронский скакел
18:47
Просто ты рукожоп
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