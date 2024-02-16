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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
RuStore занял второе место по популярности среди всех магазинов приложений в 2023 году
Годом ранее картина была совершенно иная.

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В декабре 2023 года ежемесячная аудитория российского магазина приложений RuStore составила 26 миллионов пользователей — это приблизительно треть рунета. Об этом сообщили сами разработчики, основываясь на данные внутренней статистики. Также сообщается, что среди российских и зарубежных аналогов RuStore сейчас занимает второе место по популярности на российском рынке, уступив лидерство только Google Play.

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По данным сервиса статистики «Билайн.Аналитика», в декабре 2023 года по количеству посещений лидерство продолжал удерживать Google Play с его 91,2 %, второе место было у RuStore с его 4,07 %, далее идёт AppStore и 3,3 % заходов. Годом ранее картина была совершенно иная: у RuStore насчитывалось только 0,25 % заходов, а у Google Play и AppStore — 95,4 % и 3,22 % соответственно.

Некоторые аналитики считают, что рост популярности AppStore связан с продолжающейся блокировкой банковских приложений в Google Play, но сам по себе маркетплейс достаточно удобный. Ещё нужно помнить про мобильные устройства, на которые RuStore тоже устанавливается, но статистика их не учитывает. Речь идёт о гаджетах, для полноценного использования которых SIM-карта не требуется, — например, планшетах.

Напомним, RuStore был запущен в мае 2022 года, разработкой проекта занималась команда VK при поддержке Минцифры.

#российское по #rustore
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