А теперь Карпатый, я сказал — Карпатый!

Ценные специалисты в узких областях могут себе позволить часто менять работодателя, добиваться для себя лучших условий работы или даже развивать собственный бизнес с многомиллиардными оборотами. По всей видимости, как предполагает Reuters, стоявший у истоков стартапа OpenAI и сделавший весомый вклад в развитие автопилота Tesla Андрей Карпатый (Andrej Karpathy) выбрал именно путь независимого развития, заявив об уходе из стартапа OpenAI, создавшего популярный чат-бот ChatGPT.

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Источник изображения: Pinterest

Молодой учёный словацкого происхождения через социальную сеть X в минувший понедельник сообщил об уходе из штата OpenAI с целью сосредоточиться на собственных проектах. Карьерный путь Карпатого начинался в OpenAI, но после он какое-то время работал в компании Tesla над развитием фирменной системы автопилота, после чего вернулся в OpenAI лишь в прошлом году. Будут ли новые инициативы этого разработчика изначально поддерживаться каким-то финансированием со стороны крупных инвесторов, не уточняется.