Не хочешь — заставим, как дал понять суд.

Регулирующей сделки с участием публичных компаний Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2022 году не понравились отдельные обстоятельства покупки Илоном Маском (Elon Musk) активов социальной сети Twitter, которую он позже переименовал в X. Впервые миллиардеру пришлось давать показания SEC по этому делу в июле 2022 года, ещё до завершения сделки, но регуляторы накапливали материалы по этой сделке, и к сентябрю 2023 года захотели выслушать Илона Маска повторно, тогда как он от дачи новых показаний отказался. Не помогли и усилия SEC по сокращению затрат времени миллиардера на эту процедуру, поскольку встречу с представителями комиссии планировалось провести в октябре прошлого года в Техасе, где и проживает Илон Маск с 2020 года.

Как поясняет Reuters, судебный иск к Илону Маску со стороны SEC в конце прошлой неделе был удовлетворён Федеральным окружным судом северного округа Калифорнии. Было признано, что SEC имеет полномочия требовать от Маска явиться повторно для дачи показаний. Если миллиардер и комиссия не договорятся об условиях встречи в течение недели, то SEC сможет принять решение о принудительном привлечении Илона Маска к даче показаний.

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Источник изображения: YouTube, Lex Fridman

Напомним, что у SEC имеются претензии к процедуре подготовки Маска к сделке с Twitter в 2022 году. Он слишком поздно, по мнению регуляторов, заявил о наличии у него намерений купить эту компанию и дольше положенного скрывал факт покупки крупного пакета акций этой социальной сети. Противостояние миллиардера с этим органом власти США имеет давнюю историю, поэтому Илон Маск будет использовать все доступные ему средства для саботажа решений этой комиссии.