Что вполне естественно.

В США простые граждане Илона Маска любят, поскольку видят в нём олицетворение всего американского, а «элиты» относятся к нему с неким опасением, поскольку и завидуют, и видят в нём потенциально серьёзную политическую фигуру. Когда социальная сеть Twitter была куплена Илоном Маском в 2022 году, многие по наивности, по необразованности, а то из чисто злого умысла пророчили ей провал и закрытие.

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Реальность же оказалась такой, что на сегодняшний день X (именно так теперь именуется Twitter) под руководством Маска стала платформой, на которой можно излагать своё мнение и не бояться, что тебя заблокируют, заткнут и заставят следовать общей западной «линии партии», как это происходит практически во всех других крупных западных соцсетях.

Естественно, желание реализовывать свою (и, что немаловажно, чужую) свободу слова по-прежнему считается на Западе одной из врождённых ценностей, поэтому вполне естественно, что обновлённый «Твиттер» постоянно становится всё популярнее. Именно здесь обыватели могут находить альтернативные точки зрения, которые не подвергаются цензуре. И вот, сегодня Илон Маск сообщил, что приложение X стало самым загружаемым в мире среди всех приложений.

В ближайшие дни, а, возможно, уже в ближайшие часы, X предстоит испытать большую нагрузку: сейчас, и мы не преувеличиваем, мир замер в ожидании интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, в котором, как нетрудно догадаться, будет озвучена российская позиция касательно как конфликта на Украине, так и касательно глобальных перемен в целом. Учитывая, что западное общество устало от бесконечного «пиара» Украины и Зеленского, всем сейчас любопытно узнать, что о происходящих событиях думают по другую сторону конфликта. Возможно, кстати, что именно анонс этого интервью, которое выйдет в X в полном объёме и без редактирования и склеек, и подстегнул рост скачиваний приложения X.

В России, к сожалению, X (Twitter) остаётся заблокированным Роскомнадзором из-за неудаления запрещённой информации.