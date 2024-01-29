Интерес к спортивным зрелищам предполагается монетизировать.

Одной из последних крупных инициатив Илона Маска (Elon Musk) в качестве владельца социальной сети X стала попытка увеличить доходы от подписок, но это будет не единственным способом монетизации контента и трафика, как позволяет понять публикация на страницах издания Fortune. Источник сообщает, что в партнёрстве с букмекерской платформой BetMGM социальная сеть X собирается интегрировать на своих страницах сервисы, привлекающие пользователей к спортивным тотализаторам.

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Помимо прочего, достигнутые с BetMGM договорённости позволят пользователям сети X видеть актуальные ставки на грядущие спортивные события, и переходить по ссылке на сайт соответствующего букмекера. Не исключено, что первые плоды сотрудничества компаний будут доступны пользователям в ближайшие две недели, поскольку именно такой период отделяет американскую аудиторию от Суперкубка по футболу в его местной интерпретации. Трансляции с мероприятия такого масштаба ранее позволяли Twitter набирать по 28 млн сообщений, но после перехода социальной сети под контроль Илона Маска инфраструктура X перестала справляться с наплывом пользователей в день проведения Суперкубка, и прошлый год не стал исключением.