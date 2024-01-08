Права голоса у неё не будет.

Смена состава совета директоров OpenAI была одним из условий возвращения генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) на свой пост после конфликта с предыдущим его составом, который привёл к отставке Альтмана и его соратника Грега Брокмана (Greg Brockman). В новый состав этого органа правления перекочевал только Адам Д`Анджело (Adam D`Angelo), да и то преимущественно ради обеспечения какой-то преемственности и содействия расследованию обстоятельств всей этой скандальной истории.

Корпорация Microsoft, которая вложила в капитал OpenAI более $13 млрд и при этом не имела никаких рычагов воздействия на этот стартап, в ходе обсуждения реформ настояла на появлении в составе совета директоров своего представителя. Это требование было удовлетворено, как отмечает Bloomberg, но представитель Microsoft в итоге получил лишь наблюдательные функции без права голоса.

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Источник изображения: LinkedIn

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Как поясняет Bloomberg, вице-президент Microsoft по партнёрским программам Ди Темплтон (Dee Templeton) заняла соответствующий пост в совете директоров OpenAI и даже начала принимать участие в её работе. Она работает в штате Microsoft с 1998 года и обладает большим опытом взаимодействия с партнёрами корпорации. До своего новейшего назначения она как раз курировала сотрудничество с OpenAI.