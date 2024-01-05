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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google работает над улучшенной версией ИИ-помощника Bard Advanced по платной подписке
Есть ряд преимуществ.

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Компания Google в данный момент озадачила себя разработкой обновлённой версии ИИ-помощника Bard, который получит приставку Advanced в названии и станет распространяться только через платную подписку Google One. Разработчик Дилан Руссель на свой странице в микроблоге X (бывший Twitter) дал понять, что версия Bard Advanced работает на базе Gemini Ultra — новейшей большой языковой модели от Google. Нынешняя версия Bard работает на Gemini Pro.

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Представленные здесь скриншоты взяты именно из микроблога Дилана Русселя. С помощью одной из картинок он дал понять, что Bard Advanced является «более способной моделью» с развитыми математическими навыками и навыками рассуждения. В свою очередь, разработчик Бедрос Памбукян смог обнаружить строку кода, которая подтверждает сам факт разработки Advanced-версии ИИ-помощника Bard.

Возвращаемся к Русселю: программист нашёл функцию под кодовым названием Motoko, которая может позволить пользователям создавать собственных ботов. Энтузиасту пока не удалось выяснить, придётся ли платить за возможность делиться кастомными ботами с друзьями.

Внимательный Дилан Руссель рассказал, что Google может представить новую функцию Power Up, которая станет использовать ИИ для улучшения и расширения подсказок, отправляемых Bard. По утверждению разработчика, в распотрошённом им пласте информации нашлось упоминание раздела «Галерея», который позволит «исследовать различные темы использования Bard». Ещё из изменений Advanced-версии стоит упоминания новой вкладки «Задачи», с помощью которой можно отслеживать более длительные задания в работе у чат-бота — например, по генерации изображений.

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Напомним, в декабре 2023-го компания Google объявляла о запуске моделей Gemini. Облегчённая версия Gemini Nano предназначена для использования на устройствах Android. В то же время, Gemini Pro станет основой для всех сервисов Google, а Gemini Ultra определят для обслуживания центров обработки данных и корпоративных приложений.

#google #нейросети #bard #gemini #языковые модели #gemini pro #bard advanced #gemini ultra
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