Версия для iOS ещё не вышла.

Компания Microsoft объявила о запуске специального приложения Copilot для Android. Оно стало доступно для скачивания в Google Play и позволяет работать с Microsoft Copilot без необходимости использовать мобильное приложение Bing.

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Copilot для Android доступен для скачивания уже приблизительно неделю, а вот версия для iOS ещё не вышла. У пользователей на данный момент есть альтернатива— приложение Bing на iPhone или iPad для доступа к существующим функциям Copilot. Что касается Microsoft Copilot для Android, то оно напоминает ChatGPT и предлагает доступ к возможностям чат-бота, генерацию изображений с помощью DALL-E 3, а также возможность создавать текст для электронных писем и документов. Программа также предоставляет бесплатный доступ к последней модели OpenAI CPT-4.

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Сам запуск сервиса состоялся чуть более чем через месяц после того, как Android переименовала Bing Chat в Copilot и стала развивать его как самостоятельный продукт, который существует в собственном выделенном домене copilot.microsoft.com. Напомним также, в декабре Microsoft Copilot вышел из предварительной версии и стал общедоступным.